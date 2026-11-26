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Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracţională a trei persoane: doi bărbaţi, de 32 şi 34 de ani, membri ai aceleiaşi familii, şi o femeie, de 34 de ani, cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal şi tentativă la viol.

În sarcina a două dintre persoane, un bărbat şi o femeie, s-a reţinut şi traficul de droguri de mare risc.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în cursul anului 2026, persoanele cercetate ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul constrângerii unor persoane cu putere decizională şi influenţă să îndeplinească mai multe cerinţe în folosul lor. Probatoriul administrat a reliefat faptul că cei doi bărbaţi (membri ai aceleiaşi familii), deţinători ai mai multor societăţi comerciale care au fost amendate pentru mai multe deficienţe şi cărora li s-a oprit temporar activitatea de către angajaţii primăriei, ar fi considerat că situaţia a fost generată de acţiunile persoanei vătămate în îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu şi în contextul apartenenţei politice”, arată Poliţia Română şi DIICOT, joi, într-un comunicat de presă.

Astfel, în luna septembrie, bărbatul de 32 de ani i-ar fi solicitat femeii cercetate să abordeze o victimă, care avea un rol important în administraţia publică locală a municipiului Baia Mare şi în cadrul unui partid politic, şi să o atragă în locuinţa sa din municipiul Bucureşti.

„În îndeplinirea obiectivelor grupului infracţional organizat, în cursul lunii septembrie 2026, inculpatul în vârstă de 32 de ani i-a solicitat inculpatei să abordeze o victimă, care avea un rol important în administraţia publică locală a municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş, cât şi în cadrul unui partid politic, şi să o atragă în locuinţa sa din municipiul Bucureşti. Astfel, în noaptea de 28/29 septembrie 2026, victima a ajuns la adresa din Bucureşti, unde inculpaţii (bărbaţii purtând cagule) au imobilizat-o sub ameninţarea cu un cuţit şi a unui aparat cu electroşocuri, iar pentru a o împiedica să ceară ajutor i-au introdus în gură un obiect de tip căluş. Totodată, pentru a umili persoana vătămată, i-au secţionat în parte hainele şi au încercat să o agreseze sexual, activitatea fiind întreruptă în momentul în care aceştia au auzit zgomote la uşa apartamentului. În acest context, doi dintre inculpaţi au forţat victima să prizeze cocaină, pe care inculpata o achiziţionase special pentru acest scop. Inculpaţii au înregistrat toate aceste aspecte, în care persoana vătămată se afla în ipostaze degradante şi consuma droguri de mare risc, pentru a crea un film pretabil a fi folosit pentru şantajarea acesteia”, explică anchetatorii.

Potrivit surselor citate, două dintre persoanele cercetate ar fi forţat victima să prizeze cocaină, pe care femeia ar fi achiziţionat-o special în acest scop. Suspecţii ar fi înregistrat toate aceste aspecte, în care persoana vătămată s-ar fi aflat în ipostaze degradante şi ar fi consumat droguri de mare risc, pentru a crea un film care să poată fi folosit pentru şantajarea acesteia.

„Prin aceste manopere, persoanele cercetate ar fi constrâns victima să faciliteze înscrierea bărbatului de 34 de ani într-un partid politic şi să-i ceară unui jurnalist să elimine mai multe înregistrări de pe conturile sale de socializare, în care acesta ar fi discreditat familia celor doi bărbaţi şi afacerile lor, fapt acceptat şi realizat de către victimă în perioada următoare”, adaugă anchetatorii.

În urma a şapte percheziţii făcute de poliţişti, marţi, în municipiile Bucureşti (2) şi Baia Mare (5), au fost descoperite şi ridicate căluşul folosit pentru aducerea la tăcere a persoanei vătămate, un aparat cu electroşocuri, o cheie de cătuşe, precum şi alte mijloace de probă.

Miercuri, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea celor trei persoane cercetate. Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.