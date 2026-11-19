Jumătate din cantitate era ascunsă într-un autoturism aflat în parcarea unui centru comercial. Doi suspecți sunt reținuți.

"La data de 19 noiembrie, procurorii DIICOT au dispus reţinerea a doi inculpaţi, cu vârstele de 22 şi 33 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc şi mare risc. Măsura a fost luată după ce, în cursul zilei de 18 noiembrie, inculpaţii au fost prinşi în flagrant, în municipiul Bucureşti, în timp ce deţineau în autoturismul cu care se deplasau 30 de pungi conţinând cocaină şi şapte conţinând canabis. Majoritatea pachetelor conţinând substanţele stupefiante au fost găsite ascunse în podeaua autoturismului, într-un spaţiu special creat, prevăzut cu un sistem de închidere electronică pe bază de cartelă", a informat DIICOT, într-un comunicat de presă.

Ce au descoperit în camera de hotel

Ulterior, au fost percheziţionate camerele de hotel închiriate de aceştia, unde au fost identificate şi ridicate alte 17 pachete cu cocaină.

Cantitatea totală de droguri indisponibilizate în cadrul acţiunii se ridică la 50 de kilograme de cocaină şi 2,5 kilograme de canabis, captură în valoare de aproximativ 5 milioane de euro.

Joi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Brigăzii Rutiere din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.