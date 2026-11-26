Hackerii au spart 1Password, unul dintre cele mai mari servicii de gestionare a parolelor
Compania care produce managerul de parole 1Password a anunțat că a fost atacată de hackeri.
Sursa: StirilePROTV
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Atacul informatic a fost descoperit pe 19 noiembrie. Un atacator a obținut acces la contul corporativ de GitHub al unuia dintre angajați și, cu ajutorul acestuia, a introdus cod malițios în serviciile interne ale companiei.
În urma atacului, au fost furate anumite date ale clienților 1Password, inclusiv numele și adresele de e-mail utilizate pentru autentificarea în conturi.
Compania a subliniat că accesul la seifurile digitale în care clienții își stochează parolele nu a fost afectat, întrucât 1Password nu are acces la parolele sau cheile secrete ale utilizatorilor.
1Password nu a precizat câți utilizatori au fost afectați de atacul informatic. Reprezentanții companiei au declarat că utilizatorii nu trebuie să efectueze nicio actualizare în urma atacului, însă i-au avertizat să fie atenți la eventualele e-mailuri de phishing care au legătură cu 1Password.
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