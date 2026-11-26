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În urma percheziţiilor făcute în dosar au fost confiscaţi 420.000 de euro, trei arme neletale şi a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a trei autoturisme de lux, potrivit news.ro.

Nuțu și Sile Cămătaru, rude ale acestora și zeci de apropiați sunt acuzați de crimă organizată. Ar fi coordonat, spun anchetatorii, de la trafic de persoane, cămătărie și șantaj, până la exploatarea unor cântăreți cunoscuți de manele.

Pe aceștia i-ar fi obligat, sub amenințări repetate, să cânte doar la anumite petreceri și în anumite localuri, agreate de liderii clanului. Suspecții resping acuzațiile.

Zeci de locuințe ale fraților Nuțu și Sile Cămătaru, dar și ale unor rude ori apropiați ai grupării lor, au fost luate cu asalt de polițiști și jandarmi.

Procurorii DIICOT spun că numai din 2025 până acum membrii clanului Cămătaru ar fi făcut numeroase victime. Persoane pe care le-ar fi traficat ori amenințat și șantajat să le plătească dobânzi uriașe pentru banii luați cu camătă.

Procurorii DIICOT au obținut în acest dosar peste 40 de mandate de percheziție pentru locuințele suspecților.

Percheziții în zeci de locații

Corespondent Știrile PRO TV: „Ofițerii Serviciului Grupări Violente au percheziționat nu doar casele suspecților, ci și mașinile, pentru că anchetatorii încearcă să găsească orice dovadă care ar putea ajuta ancheta să lămurească acuzațiile grave ce le sunt aduse membrilor clanului Cămătarilor.”

Reporter: „Domnule Balint, cum comentați acuzațiile?”

Sile Cămătaru: „Nu știu de nicio acuzație.”

Reporter: „Că ați fi exploatat lăutarii și le-ați luat banii, i-ați fi pus să cânte unde vreți dvs.”

Sile Cămătaru: „Exclus!”

Reporter: „V-ați gândit că o să mai ajungă DIICOT la poarta dvs.?”

Sile Cămătaru: „Cum să nu, păi trăim în România și aici orice e posibil.”

Reporter: „Acuzațiile cum le comentați?”

Nuțu Cămătaru: „Nu mai e Georgescu arestat, Nuțu Cămătaru dă bine la televizor, infractorul de serviciu, asta e acuzația.”

Rețea de trafic de persoane

Ofițer: „Există și alte victime care ar fi fost recrutate prin metoda loverboy, ulterior transportate pe teritoriul Germaniei și Elveției, unde erau obligate la practicarea prostituției, iar banii obținuți erau colectați de membrii grupării.”

Printre victimele clanului Cămătarilor, spun procurorii DIICOT, s-ar număra și cântăreți cunoscuți de manele care au dat declarații în dosar.

Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT: „Interpreți de muzică lăutărească, cunoscuți la nivel național, au fost constrânși să concerteze gratuit sau în condiții financiare impuse de suspecți. Pentru a-și impune solicitările, membrii grupului au recurs la amenințări cu lipsirea de libertate, cu introducerea în portbagajul unui autoturism și cu agresiuni fizice de natură să provoace pierderea auzului.”

În filmul documentar „Cămătarii” de pe Voyo, Nuțu povestește cum i-a transmis lui Salam să cânte doar unde îi cere el. Iar Salam nu neagă.

Alți maneliști nu recunosc însă nimic.

Reporter: „V-au obligat să plătiți taxa de protecție?”

Luis Gabriel: „Cui să plătesc, că eu nu plătesc la nimeni în viața mea. Ei îmi fac mie cadouri.”

Reporter: „E adevărat că v-au obligat să cântați?”

Luis Gabriel: „Nu m-a obligat nimeni niciodată.”

La percheziții, anchetatorii au găsit sume mari de bani, bijuterii de valoare, dar și mașini scumpe. Suspecții au fost aduși la DIICOT pentru audieri.

Reporter: „Vă așteptați să vă întoarceți la închisoare?”

Sile Cămătaru: „Nu. Asta exclus.”

Bunuri puse sub sechestru

Pe unul dintre ginerii lui Nuțu Cămătaru, suspect și el în dosarul de crimă organizată, polițiștii l-au luat din mașină, de pe autostradă. Venea de la Ploiești spre Capitală și a fost dus mai întâi acasă.

Anchetatorii au ridicat și pus sub sechestru toate bunurile de valoare pentru ca ele să fie confiscate în cazul unei decizii de condamnare sau să acopere eventualele prejudicii.

În paralel, Direcția Generală Antifraudă Fiscală susține că ar fi identificat bunuri mobile și imobile, inclusiv proprietăți rezidențiale și automobile de lux deținute de membrii clanului Cămătarilor, pentru care sursa fondurilor de peste 18 milioane de lei ar fi incertă.