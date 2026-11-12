Artista ar fi glumit în fața publicului britanic că fostul partener „ar trebui să fie la închisoare”, notează PageSix.

Momentul ar fi avut loc pe 1 iulie, în timpul unui concert susținut de Katy Perry în Oxfordshire, Anglia, țara natală a fostului său soț. Potrivit publicației Bang Showbiz, cântăreața a organizat un joc interactiv cu spectatorii, cărora le-a cerut să mimeze reacția pe care ar avea-o dacă s-ar întâlni întâmplător cu un fost partener.

În timpul jocului, artista ar fi făcut o remarcă ironică la adresa lui Russell Brand.

„Sper că fostul meu nu este aici. Ar trebui să fie la închisoare”, ar fi spus Katy Perry, stârnind reacții în rândul publicului.

Reprezentanții celor doi artiști nu au răspuns miercuri solicitărilor de comentarii transmise de publicația Page Six.

Russell Brand, condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare pentru viol

Pe 9 noiembrie, Russell Brand a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare pentru viol și trei capete de acuzare de agresiune sexuală, după ce a fost declarat vinovat în urmă cu câteva zile.

Potrivit BBC News, judecătorul i-a transmis lui Brand că este un „prădător sexual”, care a spus o „serie de minciuni” și care a dat dovadă de „o aroganță uluitoare”.

De asemenea, conform Associated Press, judecătorul Joel Bennathan i-a spus lui Russell Brand că a dat dovadă de o „indiferență nonșalantă și arogantă” față de orice femeie care îi spunea „nu”.

„Acum aproximativ 20 de ani, Russell Brand, deveneai celebru”, a spus Bennathan. „Erai inteligent - și, în ochii multor oameni, amuzant și carismatic. De asemenea, deveniseși un prădător sexual.”

Un juriu format din opt bărbați și patru femei l-a găsit vinovat de agresiunea asupra a patru dintre cele șase reclamante, în legătură cu acuzații care datează din 2004. A fost achitat de două acuzații de viol și de o acuzație de tentativă de agresiune sexuală.

Anterior, una dintre victime a declarat în fața instanței că se afla „în stare de șoc și tulburare... Nu aveam niciun respect pentru mine însămi”.

O altă victimă a declarat că „Russell Brand este un prădător sexual care nu are nicio remușcare”, în timp ce o altă victimă a spus că „s-a simțit neputincioasă în acel moment”.

Femeia pe care Brand a violat-o în 2009 a declarat în fața instanței că „trăiește cu o traumă” și că se temea că s-a infectat cu HIV.

Brand a fost acuzat de șapte capete de acuzare: trei de viol, trei de agresiune sexuală și unul de tentativă de agresiune sexuală. A fost declarat nevinovat în cazul a trei dintre aceste capete de acuzare. Infracțiunile sale au avut loc între 2004 și 2009 și au vizat patru femei. Toate au dreptul la anonimat pe toată durata vieții.

Ce spunea Katy Perry despre Russell Brand după divorț

Katy Perry și Russell Brand au fost căsătoriți între 2010 și 2012. Ulterior, cântăreața a avut o relație cu Orlando Bloom, alături de care are o fiică, Daisy Dove, în vârstă de șase ani.

Într-un interviu acordat revistei Vogue în 2013, artista a vorbit despre relația cu fostul soț și l-a descris pe acesta ca fiind o persoană „controlatoare”.

„La început, când l-am cunoscut, își dorea o parteneră egală. Cred că mulți bărbați puternici își doresc o femeie pe picior de egalitate, dar, când o au alături, își dau seama că nu pot face față acestei egalități”, declara Katy Perry la acea vreme.