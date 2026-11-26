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Sunt aproximativ 20.000 de decese într-un an din această cauză, de peste două ori media europeană. Bucureștiul este printre cele mai poluate capitale europene, iar traficul auto este una dintre cauze. Un plan care prevede restricții pentru mașinile poluante este acum în dezbatere publică.

Cele mai recente date ale Agenției Europene de Mediu arată că, în 2024, aproximativ 222.000 de oameni au murit prematur în Uniunea Europeană din cauza expunerii pe termen lung la particule fine PM2,5.

România se află pe locul al doilea în Uniune, după Bulgaria, în ceea ce privește rata acestor decese: 143 la 100.000 de locuitori, față de media europeană de 67.

Oana Neneciu, director executiv Ecopolis: „Avem proceduri de infringement ale Comisiei Europene deschise pentru depășiri la pulberile în suspensie, dar și pentru depășiri la oxizii de azot. Înregistrăm valori... de două, de trei ori mai mari față de valorile maxime admise pentru protejarea sănătății umane în București”.

O instalație care măsoară calitatea aerului a fost montată în București, pe Calea Victoriei.

Corespondent Știrile ProTV: „Această instalație funcționează ca o pereche de plămâni, cu două ventilatoare care trag aerul din jur direct prin acest material. Vedem că, în doar 4 zile de când a fost montată, materialul a început să se înnegrească din cauza particulelor poluante din aer. Instalația are și un senzor care măsoară concentrația de PM2,5, adică particulele atât de mici care pot ajunge direct în plămâni”.

Expunerea prelungită la aceste particule fine poate afecta sănătatea sistemului respirator.

Beatrice Mahler, medic primar pneumolog: „Chiar dacă nu simțim aceste particule de materie, creșterea numărului de infecții respiratorii, sigur, determinate de infecțiile virale și bacteriene, dar favorizate de particule de poluanți, sunt indicatoare asupra faptului că particulele acestea de materie... ne afectează sănătatea”.

În Capitală, traficul și încălzirea locuințelor sunt printre principalele surse de poluare. Primăria a pus în dezbatere publică Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru perioada 2026–2030. Documentul prevede inclusiv limitarea accesului pentru mașinile foarte poluante în anumite zone.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei: „Este un plan care va duce la eliminarea surselor de poluare. Și ne-am gândit la niște zone cu emisii reduse, care, foarte important, nu vor apărea imediat. Bucureștenii vor avea timp la dispoziție să se adapteze”.

România trebuie să transpună în legislația națională noua directivă europeană privind calitatea aerului până la 11 decembrie. Noile reguli vor înăspri limitele pentru poluanți. Din 2030, limita anuală pentru particulele PM2,5 va scădea de la 25 la 10 micrograme pe metru cub. Însă, până acum, România nu a finalizat transpunerea directivei.