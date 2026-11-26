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Aflat la Bruxelles, unde participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European, șeful statului român a fost întrebat de jurnaliști dacă este de acord cu propunerea Poloniei, ca NATO să poată doborî drone sau rachete deasupra Ucrainei, „în cazul în care traiectoria acestora este spre un stat NATO”.

Nicușor Dan a afirmat că, o analiză care a fost făcută de „structurile” statului român, a arătat că o astfel de măsură ar însemna o „co-beligeranță”, lăsând astfel de înțeles că România nu o susține.

„La momentul în care am făcut această analiză, în urmă cu un an, aproximativ, analiza spunea că asta înseamnă o co-beligeranță. Dacă s-a schimbat ceva, o să vă informez, dar asta este ce știu eu de discuția pe care am avut-o în interiorul structurilor statului român la momentul acela”, a spus președintele Nicușor Dan.

Potrivit unor surse Bloomberg, propunerea Poloniei a fost înaintată luni, 23 noiembrie, în cadrul reuniunii ambasadorilor statelor NATO de la Bruxelles. Inițiativa vine după ce, pe 20 noiembrie, trei rachete rusești Kh-101 au pătruns în spațiul aerian polonez.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a confirmat, la rândul său, că ideea interceptării rachetelor deasupra Ucrainei nu este nouă.