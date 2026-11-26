Furt pe şantierul podului peste Siret, de pe Drumul Expres Galaţi-Brăila. Poliţiştii au deschis un dosar penal
Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru furt, după ce mai multe elemente de prindere a hobanelor şi componente auxiliare au fost sustrase de pe şantierul podului peste Siret, aferent Drumului Expres Galaţi-Brăila, a anunţat joi IPJ Galaţi.
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Potrivit primelor verificări efectuate de poliţişti, furturile ar fi fost comise în perioada cuprinsă între sfârşitul anului 2025 şi luna iulie 2026, când constructorul a sesizat Poliţia, scrie Agerpres.
"În luna iulie 2026, Secţia 3 Poliţie Galaţi a fost sesizată cu privire la sustragerea mai multor elemente de prindere a hobanelor, precum şi a unor componente auxiliare ale acestora, de pe şantierul unde se desfăşoară lucrările de construire a Podului Expres Galaţi-Brăila. Din primele verificări a reieşit că faptele ar fi fost comise în intervalul cuprins între sfârşitul anului 2025 şi data sesizării poliţiei. În urma sesizării, la nivelul unităţii de poliţie a fost deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt, cercetările fiind continuate în vederea identificării persoanelor implicate, stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun", a transmis IPJ Galaţi.
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