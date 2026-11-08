Incidentul șocant s-a întâmplat în urmă cu o săptămână, în fața sediului Poliției Bechet. Bărbatul se afla în mașina personală.

A fost găsit în stare gravă și transportat la spital. Tânărul tocmai își terminase concediul medical și s-a prezentat la muncă pentru a-și recupera pistolul. La începutul lunii octombrie, a fost internat și a urmat un tratament pentru depresie.

După externare, le-a prezentat superiorilor documente medicale și i-ar fi fost impuse restricții privind portul și folosirea armamentului. Ancheta internă a IPJ Dolj trebuie să arate cum polițistul a ajuns din nou în posesia pistolului și dacă au fost respectate procedurile de către colegii săi.