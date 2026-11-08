Compania ar putea crea astfel încă 3.000 de locuri de muncă, pe lângă cele 4.500 anunţate iniţial, transmite Reuters, citează News.ro.

Potrivit documentelor publicate de autorităţile locale, Audi intenţionează să construiască prima sa uzină de asamblare din Statele Unite în apropierea oraşului Macon, Georgia, cu o investiţie iniţială de 4 miliarde de dolari. Fabrica ar urma să înceapă producţia la începutul anilor 2030 şi să aibă o capacitate anuală de 200.000 de SUV-uri.

O a doua etapă de dezvoltare

O a doua etapă de dezvoltare, aflată încă în analiză, ar presupune investiţii suplimentare de 3 miliarde de dolari şi angajarea a încă 3.000 de persoane până în 2033. Dacă proiectul va fi realizat integral, uzina ar putea avea aproximativ 7.500 de angajaţi.

Autorităţile din Georgia oferă Audi stimulente fiscale de 458 de milioane de dolari şi granturi de peste 120 de milioane de dolari pentru infrastructură, modernizarea căilor ferate, lucrări de construcţie şi reabilitarea terenului. Alte 430 de milioane de dolari sunt prevăzute pentru alimentarea cu apă, drumuri, utilităţi şi programe de pregătire şi recrutare a angajaţilor. Compania va primi şi terenul de aproximativ 607 hectare necesar construcţiei.

Audi a solicitat reducerea tarifelor aplicate importurilor auto

Investiţia este susţinută şi de perspectiva reducerii tarifelor vamale americane. Administraţia preşedintelui Donald Trump a promis facilităţi comerciale producătorilor auto care realizează investiţii semnificative în capacităţi de producţie din SUA.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Audi a solicitat reducerea tarifelor aplicate importurilor auto din Uniunea Europeană de la 15% la 7,5%, însă Departamentul american al Comerţului ar putea accepta un nivel de aproximativ 10%.

Tarifele impuse de administraţia Trump asupra automobilelor, oţelului, aluminiului şi componentelor auto au costat Audi aproximativ 1,2 miliarde de euro, echivalentul a 1,4 miliarde de dolari, anul trecut. În prezent, toate automobilele comercializate de Audi pe piaţa americană sunt importate din Europa sau Mexic.

Audi a refuzat să comenteze documentele privind posibila extindere a investiţiei.