Familia sa a anunțat decesul, descriindu-l drept „cel mai mare bijutier al vremurilor noastre”, potrivit presei italiene, potrivit BBC.

Paolo Bulgari a fost președintele grupului Bvlgari începând din 1984. Bijuteriile create de companie au fost purtate de vedete de la Hollywood și de membri ai familiilor regale, printre care și Diana, prințesa de Wales.

Compania Bvlgari i-a adus un omagiu în mediul online, descriindu-l drept „un adevărat spirit creator” și transmițând că munca sa „va continua să inspire generații întregi”.

Brandul, fondat de bunicul bijuteriului

Casa de bijuterii Bulgari a fost fondată la Roma, la sfârșitul secolului al XIX-lea, de bunicul lui Paolo, argintarul grec Sotirios Voulgaris, care și-a adaptat ulterior numele în forma italiană Bulgari.

Originar din Paramythia, un sat de munte din regiunea Epir, în nord-vestul Greciei, cunoscut pentru bijuteriile sale din argint, Voulgaris a fugit de sub stăpânirea otomană și s-a stabilit mai întâi la Napoli, înainte de a deschide un magazin la Roma.

Paolo Bulgari s-a alăturat afacerii familiei la scurt timp după terminarea școlii și a devenit un expert în pietre prețioase. Ulterior, a preluat conducerea companiei și a coordonat extinderea acesteia pe piețele internaționale.

Familia Bulgari a mizat pe pietre prețioase cu forme și culori îndrăznețe, aur galben intens, proporții generoase și combinații cromatice neobișnuite. Astfel, creațiile sale s-au diferențiat de estetica delicată asociată caselor de bijuterii pariziene.

Compania și-a făcut loc pe piața produselor de lux și și-a diversificat activitatea, extinzându-se dincolo de bijuterii, către ceasuri, parfumuri, articole din piele și hoteluri.

„Paolo Bulgari a început să colaboreze cu tatăl său în 1960, specializându-se în cunoașterea pietrelor prețioase, domeniu în care a devenit unul dintre cei mai importanți experți din lume. Totodată, și-a rafinat sensibilitatea și simțul estetic, aflate la baza stilului Bvlgari”, a transmis compania pe rețelele sociale.

„Și-a pus sufletul în meseria sa și în formarea tinerilor designeri, lăsând o amprentă de neșters asupra lumii bijuteriilor.

Vă mulțumim, domnule Paolo. Moștenirea dumneavoastră, ca sursă strălucitoare de inspirație creativă, va continua să inspire generațiile viitoare.”

Postarea a inclus și un citat al lui Paolo Bulgari: „Orice poate fi o sursă de inspirație. În creativitate nu există niciodată reguli.”

Ce vedete au purtat creațiile brandului

Printre vedetele care au purtat creațiile brandului s-au numărat Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Sophia Loren, Anne Hathaway, Zendaya și Rihanna.

În 2011, familia Bulgari și-a vândut participația majoritară către grupul francez de lux LVMH, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 3,7 miliarde de euro.

În 2019, Paolo Bulgari și soția sa au înființat Fundația Paolo Bulgari, prin intermediul căreia au sprijinit accesul tinerilor din cartierele defavorizate de la periferia Romei la educație și formare profesională.

Înmormântarea va avea loc luni, 23 noiembrie, la Roma, în Bazilica Santa Croce in Gerusalemme.