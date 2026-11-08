Vântul devine mai insistent în sudul Banatului. Tot aici se vor înregistra cele mai ridicate valori din țară, în jur de 14 grade. În schimb, în estul Transilvaniei și în Bucovina vor fi cel mult 7 grade.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme bună, cer mai mult senin la orele prânzului și un vânt destul de liniștit. Temperaturile se mențin sub valorile normale pentru această perioadă. Se opresc pe la 9...10 grade în Bărăgan.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei domină atmosfera cu soare, dar dimineața mai sunt ceva înnorări în această regiune. Vremea rămâne rece pentru data din calendar. Maximele, comparabile cu cele de sâmbătă, nu reușesc să treacă de 10 grade.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să cam fie frig, mai ales la începutul zilei. Acum sunt minus 5 grade în Suceava. A apărut și ceața în unele zone, dar nu o să dureze foarte mult. Amiaza aduce soare, vânt domol și până la 9 grade în termometre.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o dimineață foarte rece, dar atmosfera se dezmorțește mai târziu. Nu prea vedem norii. Temperaturile mai câștigă un grad, două față de ziua trecută. Ajung pe la 11 grade, însă la noapte se lasă din nou frigul.

În ținuturile vestice este puțină ceață acum pe la câmpie, dar cerul se înseninează după prânz. În sudul Banatului se intensifică vântul și o să bată cu 50 km/h. Tot aici, pe la Reșița, se ating cele mai ridicate valori din țară, în jur de 14 grade. La noapte se înnorează și apar câteva ploi slabe.

În Transilvania frigul persistă dimineața, mai ales în depresiuni, pe unde acum sunt minus 9 grade. Apoi temperaturile urcă până la 10 grade în vestul provinciei, iar norii apar sporadic, mai ales în zonele de munte.

În Oltenia avem o dimineață cam mohorâtă, cu ceață densă pe la câmpie. Apoi se arată soarele, iar maximele ajung pe la 11 grade. Cerul se înnorează mai pe seară, iar la noapte o să picure trecător.

În sudul României găsim vreme bună, soare, dar și câțiva nori din când în când. Pe aici nu sunt semne de ploaie, iar amiaza aduce maxime de 10...11 grade.

În București atmosfera se menține însorită toată ziua. Vântul adie plăcut, iar după o dimineață rece, temperatura urcă până la 12 grade. La noapte se face din nou frig. Vor fi zero grade în centru și minus 3 grade la marginea orașului.

La munte atmosfera se menține rece și duminică. Ziua începe cu înnorări în Carpații Meridionali, după care se înseninează aproape peste tot. După lăsarea nopții o să plouă puțin în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, iar în zonele înalte o să fie un pic de lapoviță și ninsoare.