S-a întâmplat sâmbătă noaptea, la un filtru rutier din județul Timiș. Agentul a ajuns la spital, iar șoferul a fost găsit ulterior într-o altă localitate. Primele teste au arătat că bărbatul ar fi consumat alcool și substanțe interzise. Dar rezultatele nu sunt confirmate încă de analizele de laborator.

Era în jurul orei două noaptea când polițiștii de la Rutieră au oprit autoturismul în localitatea Ianova. La volan se afla un pompier de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș. Potrivit anchetatorilor, tânărul de 28 de ani a refuzat să se legitimeze și să prezinte documentele cerute de agenți.

Corespondent Știrile ProTV: „Unul dintre polițiști a mers în fața mașinii ca să verifice numărul de înmatriculare. În acel moment, spun anchetatorii, șoferul a pornit brusc și l-a lovit. Apoi și-a continuat drumul. Individul a fost găsit după câteva ore, la peste 30 de kilometri distanță.”

Polițiștii l-au găsit pe bărbat în Săcălaz, la sora lui, iar autoturismul – într-o altă localitate. Șoferul a fost testat.

Alexandra Petrovici, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Bărbatul avea o valoare de 0,33 ml/l alcool pur în aerul expirat, reieșind și indicii cu privire la posibila prezență a unor substanțe psihoactive.”

Corespondent Știrile ProTV: „Potrivit unor surse din anchetă, testul rapid făcut șoferului a indicat prezența unui drog sintetic de mare risc. El a fost dus la spital pentru prelevarea probelor biologice.”

Polițistul lovit s-a prezentat la spital pentru investigații. A suferit mai multe contuzii la nivelul șoldului și la cap.

Șoferul este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă, ultraj și părăsirea locului accidentului.

Cosmin Boloșin, avocatul pompierului: „Sunt oameni care se sperie că își pierd meseria, își pierd jobul, ei nu mai știu să facă altceva. Posibil ca de aceea să rezide că dumnealui a părăsit locul accidentului și nu a oprit la organele abilitate.”

Dosarul a fost preluat de procurorii militari. Între timp, ISU Timiș a transmis că „se delimitează de comportamentele care încalcă legea și regulamentele militare” și că va coopera cu anchetatorii.