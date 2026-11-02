„La data de 01 noiembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat prin apel 112 de un agent de poliție din cadrul Poliției Orașului Bechet cu privire la faptul că un tânăr de 25 de ani, agent de poliție în cadrul Secției 12 Poliție Rurală Daneți - Postul de Poliție Amărăștii de Sus, s-ar fi împușcat cu pistolul din dotare în zona capului, în autoturismul personal”, transmite IPJ Dolj, într-un comunicat.

Tânărul a fost transportat de urgență la spital cu o ambulanță, medicii urmând să îi acorde îngrijirile medicale necesare. El se află în stare gravă.

Agentul de poliție a absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, în anul 2022, iar cea mai recentă evaluare psihologică a lui a avut loc la 25 iunie 2025.

Poliția a deschis o anchetă

La locul incidentului a fost mobilizată o echipă formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Biroului Control Intern.

Ancheta este coordonată de adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, polițiștii desfășurând cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs evenimentul.