Anchetatorii verifică dacă cei care i-au înmânat pistolul la intrarea în tură primiseră sau nu notificarea privind starea lui medicală sau dacă au încălcat protocolul.

Incidentul șocant a avut loc chiar în fața sediului Poliției Bechet. Duminică seară, tânărul - care își terminase concediul medical - s-a prezentat la muncă pentru a-și recupera pistolul. Acesta i-a fost înmânat de polițistul aflat în serviciu, iar agentul a plecat către mașină. La scurt timp, s-a împușcat în zona capului. Martorii au auzit focul de armă.

Florea Vlăescu, martor: „Am întrebat un polițai, zic ce s-a întâmplat, domne, accident, ceva? Zice un coleg de-al nostru s-a împușcat. Și mai cumva?! Cine poate să știe? Mașina este asta, a băiatului care s-a împușcat, glonțul s-a înfipt în pomul ăla".

La începutul lunii octombrie, agentul fusese internat și urmase un tratament pentru depresie. După externare, el le-a prezentat superiorilor documentele medicale, iar apoi i-ar fi fost impuse restricții privind portul și folosirea armamentului. Anchetatorii trebuie să refacă acum traseul documentelor.

„Sunt foarte afectată, că de mic l-am crescut”

Tânărul a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova.

Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt Spitalul Județean Craiova: „Pacientul de 25 de ani a fost adus în UPU în cursul nopții, la orele 0.26, cu stare generală extrem de gravă, intubat și ventilat mecanic, a fost transferat în sala de operație".

Mătușa polițistului: „Chiar acum 2-3 zile m-am întâlnit cu el, l-am întrebat ce face, mi-a zis că face bine, că se pregătește să plece la serviciu. Sunt foarte afectată, că de mic l-am crescut, nu știu ce a fost în capul lui, nu știu!".

Tânărul este singur la părinți.

Valentin Ciucă, prieten: „Depresiv, nu știu dacă a fost depresiv, la Dunăre mai venea tot așa cu un skijet, nu a răbdat de nimic, a avut tot ce a vrut, și-a permis orice".

Conducerea IPJ Dolj a dispus o anchetă. Procurorii trebuie să stabilească dacă colegii agentului au încălcat cu bună știință procedurile sau dacă documentele medicale privind interdicția nu ajunseseră încă la ei. La ultima evaluare psihologică, în iunie anul trecut, agentul fusese declarat apt.