Momentele extrem de violente au fost surprinse de camerele de supraveghere. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Scenele s-au petrecut în mai multe locuri din Constanța, iar victimele par să fi fost alese la întâmplare. Unul dintre incidente a avut loc într-un centru comercial. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care o femeie a fost atacată, din senin, de tânără.

O victimă: „A venit foarte rapid spre mine. M-a apucat de păr și a început să îmi tragă pumni în stomac. Am căzut în genunchi și m-a împins în magazinul de bijuterii care era acolo. Acolo am reușit să mă eliberez din strâmtoarea ei. În urma mea, am văzut cum începuse să urle la vânzătoarele de acolo și să arunce cu bagajele pe care le avea, peste vitrine, peste bijuterii, peste tot."

Individa a continuat să semene teroarea în oraș. În recepția unui hotel, a fost înregistrată în momentul în care tânăra atacă o femeie de serviciu. S-a năpustit spre ea și a lovit-o cu palmele. Apoi, furioasă, a pus mâna pe un scaun și l-a aruncat la întâmplare. La ieșire, s-a luat la ceartă cu angajații care se adunaseră în recepție.

Kamer Cătălui, manager restaurant: „Când a ieșit de la toaletă, în drum spre ieșire, s-a întâlnit cu o altă angajată. A trecut pe lângă ea, i-a dat două capace și și-a văzut de drum."

Într-o cafenea, agresoarea aruncă cu un scaun spre barmaniță și apoi distruge toate produsele care erau pe tejghea.

O altă femeie, în vârstă de 56 de ani, ar fi fost și ea lovită pe o alee din Constanța.

Nadia Ilaș, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „La acest moment documentăm întreaga ei activitate infracțională și urmând să luăm măsurile legale care se impun. Tânăra este cercetată în 9 dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, abuz de încredere și tulburarea ordinii și liniștii publice”.

Femeia a fost audiată de polițiști și apoi evaluată de medicii de la Spitalul de Psihiatrie din Constanța. Reprezentanții direcției pentru protecția copilului spun că tânăra a fost diagnosticată, în adolescență cu tulburare de personalitate.

Carmen Paraschivescu, psiholog judiciar: „Una din probleme poate să fie temperamentul din naștere sau din educație al persoanei sau unele tulburări care sunt prezente acum. Cred că este vorba și despre un slab control al impusurilor și acționarea pe baza acestor impulsuri”.

Tânăra a crescut într-un centru de plasament din Constanța. Anchetatorii vor vedea acum, pe baza raportului medical, dacă ea a avut discernământ atunci când a comis faptele.