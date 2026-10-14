În accidentul rutier mortal petrecut în seara de duminică, între 11 și 12 octombrie, din județul Vâlcea, au fost implicate două autoturisme.

Șoferul, de 25 de ani și cele două pasagere de 17 ani au decedat. Tânărul de la volan a intrat pe contrasens, lovind mașina unui cuplu de pensionari, de 67 și 61 de ani, care transportau și o pisică.

Stăpânii lui Simba au fost grav răniți în impact și transportați de urgență la spital. Când echipele de descarcerare au intervenit, ea s-a speriat si a fugit, iar de atunci e de negăsit.

Pe pagina de Facebook Animal Life Sibiu, familia celor implicați în accident a inițiat un apel pentru a căuta pisica:

„Simba s-a pierdut în urma unui accident tragic petrecut în noaptea dintre 11 și 12 octombrie. Stăpânii ei sunt în spital, iar ea s-a speriat si a fugit când se efectuau procedurile de descarcerare, deși era în gentuța de transport prinsă de centură. Fiica stăpânilor a căutat-o în zona accidentului care a avut loc în satul Bârsești, comuna Mihăiești, județul Vâlcea. La borna km 182 plus 900 metri sau 183 minus 100 metri. Simba are cataractă avansată și probleme cu tiroida.

Vă rugam frumos, ajutați cu distribuirea mesajului, și dacă aveți informații, sunați la 0766343381”, scrie în anunțul publicat de Animal Life la rugămintea familiei.