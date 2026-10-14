Cei doi fac asta din motive economice și politice diferite, dar care se întâlnesc pe “o platformă comună”, a explicat la Interviurile Știrile PRO TV, de analistul politic Armand Goșu, expert în politica și istoria Rusiei și a URSS.

El a lansat un apel către cei care “au dificultăți” în a constata această evidență, „să se ridice puțin” și să privească retrospectiv în istorie, care e plină de situații în care “prietenul de astăzi, mâine poate să-ți fie dușman”.

Aceasta e adevărata miză a războiului din Ucraina a explicat Goșu. Pentru a rămâne întreagă în fața acestui asalt, vest-europenii trebuie să facă orice le stă în putință pentru ca Rusia să nu pună mâna pe Ucraina.

Armand Goșu: …Miza pentru americani e să slăbească Europa.

Cristian Leonte: Stați puțin, asta e miza lui Putin...

Armand Goșu: Nu! E și a lui Trump. Tocmai, aici e problema, că America și Rusia s-au întâlnit pe această platformă comună. Ei vor să slăbească Europa. Europa este prinsă în această menghină.

Gândiți-vă la Primul Război Mondial, gândiți-vă la al II-lea Război Mondial. Gândiți-vă acum că Europa - Uniunea Europeană, așa cum este ea - este înconjurată dinspre Atlantic și dinspre Est de două forțe ostile. Or, e foarte greu de rezistat în condițiile astea.

Iar decisivă ar putea să fie o înfrângere a Ucrainei și condiții nefavorabile ale unei păci cu Rusia, care să ducă la preluarea ostilă a controlului asupra Ucrainei de către Rusia. Ar avea semnificația înfrângerii Europei de către acest duet Washington-Moscova.

Știu că e greu de crezut, e greu de imaginat. Dar îi rog pe cei care au dificultăți să se ridice puțin și să încerce o interpretare a istoriei diplomației internaționale pe ultimele două secole. Lucrurile se schimbă. Personajul care astăzi este pozitiv, mâine poate să fie negativ. Prietenul și aliatul de astăzi, mâine poate să-ți fie dușman. Deci, hai să încercăm să le vedem în perspectivă lucrurile.

“Hai să ne trezim odată!”

“E clar că Europa e sub asediu. Uitați-vă la ce se întâmplă în Polonia. În România nu mai zic, că vorba aia... Spania, mai devreme, în Ceuta. Franța, astăzi.. (protestele elevilor – n.r.)

E clar că lucrurile astea nu au loc întâmplător și că suntem sub asediu și că autorii acestui asediu - hai să ne trezim odată, să spunem lucrurilor pe nume - sunt cele două mari puteri, Rusia și Statele Unite, care ambele vor să îngroape Europa”, a spus Goșu.

Vladimir Putin are ultima șansă să “taie felii de zone de influență” din Europa Centrală, cu ajutorul lui Donald Trump, care caută, în schimb, “deal-uri” bănoase în zonă, înaintea eșecului așteptat la alegerile intermediare de luna viitoare, a mai spus Goșu.

“E ultima șansă a lui Putin de a obține - și aici, iar e de văzut (...) dacă el cu Trump vor reuși împreună, să taie felii de zone de influență. Pentru că dacă Ucraina e împinsă, cum pare în momentul ăsta, spre Rusia, temerea mea cea mare este că nu e vorba doar de Ucraina și că este un pachet mai mare care va fi livrat lui Putin. Mi-e teamă de România că poate să intre în pachetul ăsta. România și alte țări din zona asta ortodoxă, moștenitoare ale civilizației ortodox-bizantine... Trump, la felul în care el înțelege (lucrurile), ar putea să zică "Dom'le da, trebuie să aveți și voi acolo o reprezentare mai bună".