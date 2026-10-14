Anunţul Mega Image vine la câteva zile după ce proprietarul reţelei, grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, anunţa că întâmpină o problemă de securitate în cadrul reţelei sale, fiind scoase temporar din funcţiune anumite sisteme. La acel moment, atacul cibernetic afectase magazinele reţelei din Belgia şi Ţările de Jos, scrie News.ro.

„Momentan întâmpinăm o problemă tehnică ce afectează comenzile online, ofertele personalizate şi reducerea la total coş disponibilă prin Card Connect. Lucrăm pentru remedierea situaţiei şi vă mulţumim pentru înţelegere”, potrivit unui anunţ publicat, miercuri, pe site-ul Mega Image.

Luni, grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care deţine în România lanţurile de magazine Mega Image şi Profi, a anunţat unele probleme de securitate în cadrul reţelei sale. Oficialii grupului precizau că se lucrează pentru remedierea situaţiei, iar magazinele sunt deschise.

Grupul Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image şi Profi, anunţă un atac cibernetic. Magazinele sunt deschise şi îşi deservesc clienţii, în condiţiile în care anumite sisteme au fost scoase temporar din funcţiune

Ahold, unul dintre cele mai mari grupuri de retail din lume, deţine în România o reţea de peste 1.000 de magazine Mega Image şi aproximativ 3.400 de magazine Profi, acestea fiind operate fie direct, fie prin agenţi.

Lanţul de supermarketuri şi magazine de proximitate Mega Image a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 12,25 miliarde de lei, nivel superior anului precedent cu 15,8%, şi un profit net de 124,84 milioane de lei.