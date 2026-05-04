Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan – context, mize și scenarii

Parlamentul României votează, marți (5 mai), moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, într-un moment de tensiune politică accentuată și reconfigurare a majorităților parlamentare.

Inițiativa aparține partidelor PSD și AUR, care au anunțat încă de la finalul lunii aprilie că vor demara procedura de demitere a Executivului. Moțiunea PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, demersul a fost construit în jurul unei colaborări parlamentare între cele două formațiuni, fiind necesare minimum 233 de voturi pentru adoptare. Ulterior, moțiunea a fost prezentată oficial în plenul reunit al Parlamentului, sub titlul „STOP Planului Bolojan…”, documentul fiind susținut de mai multe grupuri parlamentare.

Argumentele opoziției Textul moțiunii conține critici dure la adresa politicilor economice și administrative promovate de Guvern. Opoziția acuză Executivul de măsuri care ar afecta economia și nivelul de trai al populației. În textul moțiunii de cenzură, inițiatorii susțin că premierul „confundă reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”, acuzând lipsa unei direcții coerente de guvernare. De asemenea, liderii politici din opoziție au vorbit despre necesitatea „debarcării” Guvernului, indicând data de 5 mai ca moment cheie pentru vot.

Miza votului de astăzi Votul asupra moțiunii de cenzură reprezintă un moment critic pentru stabilitatea politică. În actuala configurație parlamentară, atingerea pragului de 233 de voturi este esențială pentru demiterea Guvernului. Premierul Ilie Bolojan a explicat scenariile posibile dacă moțiunea trece sau pică. Dacă moțiunea va fi adoptată, Executivul va rămâne în funcție doar cu atribuții limitate, până la formarea unui nou guvern. În cazul respingerii, actualul cabinet își continuă activitatea, însă va trebui să caute o susținere parlamentară mai stabilă.

Context politic Moțiunea de cenzură vine după ieșirea PSD de la guvernare și transformarea Executivului într-un guvern minoritar, fapt ce a amplificat vulnerabilitatea politică a cabinetului Bolojan. În același timp, măsurile economice adoptate în ultima perioadă au generat critici atât din partea opoziției, cât și în spațiul public, contribuind la climatul tensionat în care are loc acest vot.

Sursa: StirilePROTV