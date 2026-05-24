VIDEO. Imagini terifiante din Kiev, după atacul Rusiei cu racheta hipersonică Oreșnik. Cum arată acum capitala ucraineană

Autoritățile locale au anunțat că cel puțin două persoane au fost ucise și 56 rănite, în timp ce sirenele de raid aerian au răsunat toată noaptea.

Atacul aerian a avariat clădiri din întreaga capitală ucraineană, inclusiv în apropierea sediilor guvernamentale, a clădirilor rezidențiale și a școlilor.

La răsăritul soarelui, duminică, atacul era încă în desfășurare, fiind înregistrate pagube în cel puțin nouă cartiere.

Valerii Kazoni, un locuitor din zonă: „În timpul nopții s-a auzit o explozie, geamurile au fost sparte, iar unul dintre ele a căzut peste mine. Dar nu-i nimic. Cel mai important este că toată lumea este teafără. Toți sunt în viață și nimeni nu are răni grave. În afară de asta, avem mult de lucru – toate geamurile au fost sparte, așa că vor fi multe de reparat.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a folosit în timpul atacului puternica rachetă balistică hipersonică Oreșnik, aceasta fiind a treia oară când arma a fost utilizată în războiul care durează de patru ani.

Racheta Oreșnik, care poate transporta focoase nucleare sau convenționale, a lovit orașul Bila Țerkva din regiunea Kiev, a declarat Zelenski într-un mesaj pe Telegram.

Maxim Malașcenko, un locuitor din zonă: „Aceasta este piața din Lukianivski (numele cartierului). Azi, pe la ora 3 dimineața, a avut loc un atac aici. Și, ei bine, puteți vedea cu ochii voștri.”