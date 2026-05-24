VIDEO. Imagini terifiante din Kiev, după atacul Rusiei cu racheta hipersonică Oreșnik. Cum arată acum capitala ucraineană

Centrul orașului Kiev, capitala Ucrainei, era devastat, duminică, după atacul distrugător al Rusiei, realizat în noaptea de sâmbătă spre duminică, cu mai multe drone și rachete de mai multe tipuri, printre care și temuta rachetă hipersonică Oreșnik.

Cristian Matei

Autoritățile locale au anunțat că cel puțin două persoane au fost ucise și 56 rănite, în timp ce sirenele de raid aerian au răsunat toată noaptea.

Atacul aerian a avariat clădiri din întreaga capitală ucraineană, inclusiv în apropierea sediilor guvernamentale, a clădirilor rezidențiale și a școlilor.

La răsăritul soarelui, duminică, atacul era încă în desfășurare, fiind înregistrate pagube în cel puțin nouă cartiere.

Valerii Kazoni, un locuitor din zonă: „În timpul nopții s-a auzit o explozie, geamurile au fost sparte, iar unul dintre ele a căzut peste mine. Dar nu-i nimic. Cel mai important este că toată lumea este teafără. Toți sunt în viață și nimeni nu are răni grave. În afară de asta, avem mult de lucru – toate geamurile au fost sparte, așa că vor fi multe de reparat.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a folosit în timpul atacului puternica rachetă balistică hipersonică Oreșnik, aceasta fiind a treia oară când arma a fost utilizată în războiul care durează de patru ani.

Racheta Oreșnik, care poate transporta focoase nucleare sau convenționale, a lovit orașul Bila Țerkva din regiunea Kiev, a declarat Zelenski într-un mesaj pe Telegram.

Maxim Malașcenko, un locuitor din zonă: „Aceasta este piața din Lukianivski (numele cartierului). Azi, pe la ora 3 dimineața, a avut loc un atac aici. Și, ei bine, puteți vedea cu ochii voștri.”

Ministerul Apărării al Rusiei a confirmat duminică faptul că a folosit racheta Oreșnik, precum și alte tipuri de rachete, pentru a lovi „instalațiile militare de comandă și control” ucrainene, bazele aeriene și întreprinderile industriale militare.

Nu a specificat unde se aflau țintele.

Ministerul a adăugat că atacul a fost un răspuns al rușilor pentru loviturile ucrainene asupra „instalațiilor civile de pe teritoriul rus”, fără a oferi imediat detalii.

Președintele rus Vladimir Putin a denunțat vineri un atac cu drone asupra unui cămin studențesc din estul Ucrainei ocupat de Rusia, pe care Moscova îl atribuie Kievului, și a ordonat armatei ruse să prezinte propuneri de represalii.

El a afirmat că nu existau instalații militare sau ale forțelor de ordine în apropierea căminului.

Numărul morților în urma atacului de la Starobilsk a crescut la 21, odată cu încheierea operațiunilor de căutare și salvare, a transmis sâmbătă seara serviciul de presă al Ministerului Situațiilor de Urgență din Rusia.

Acesta a precizat că alte 42 de persoane au fost rănite în atacul din noaptea precedentă.

