„PNL este un partid cu relevanţă strategică pentru România”, susţine Predoiu, adăugând că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea.

„În niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct în care s-a ajuns. Soluţia moţiunii nu este una benefică pentru România. Ar fi trebuit să se continue discuţiile, negocierile, până când, vorba unui fost premier liberal – Stolojan - se câdea sub masă”, a declarant, marţi, Cătălin Predoiu, după votul moţiunii.

El apreciază că PNL şi Ilie Bolojan nu meritau această moţiune de cenzură.

„Este foarte multă emoţie în partid (…)PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită şi de a fugit de responsabilitatea guvernării, sau a cântări ce opţiuni are, şi să continue mai departe să-şi asume aceste responsabilităţi. Le vom discuta în partid”, a mai declarant Predoiu.

„Opinia mea este că trebuie să cântărim în acest moment şi să luăm cea mai bună decizie. Cea mai bunã decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-şi lase optiunile deschise si sa vedem ce se intampla in zilele urmatoare”, afirmă Predoiu, adăugând, însă, că rezoluţiile adoptate anterior să nu mai existe o colaborare cu PSD nu sunt incompatibile cu declaraţia sa.

Şedinţa Biroului Politic Naţional PNL în format extins are loc de la ora 17:00.