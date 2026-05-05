Nou record istoric negativ pentru moneda națională. Banca Națională a României a anunțat un curs oficial de 5,218 lei/euro, record negativ al tuturor timpurilor, la doar o zi după un alt record istoric. Anunțul a fost făcut cu doar câteva minute înainte de începerea votului din Parlament pe moțiunea de cenzură a PSD-AUR.

Cotația BNR este anunțată zilnic în jurul orei 13.

Cotația BNR este una informativă. Ea este însă cea care „dă tonul” pe piața valutară și, în unele cazuri, este cea luată în calcul în anumite tipuri de contracte sau de plăți care necesită un curs de conversie.

Imediat după anunțarea cursului pentru ziua în curs, marți, 5 mai, site-ul BNR a picat, posibil din cauza numărului mare de accesări simultane ale persoanelor interesate să afle cât mai repede cotația oficială.

Nicușor Dan, președintele României, a declarat ieri, luni, 4 mai, după anunțarea a ceea ce a fost atunci, la acea oră, cel mai prost curs al leului față de euro, că „invită la calm”.

"Invit la calm. Este o reacţie firească a pieţei, în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se aşează, cursul revine", a spus şeful statului.