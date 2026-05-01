În momente de tensiune politică sau de pierdere a susținerii guvernamentale, acest mecanism devine esențial pentru echilibrul puterilor în stat. Dincolo de contextul politic concret, regulile privind moțiunea de cenzură sunt clar stabilite de Constituția României, care definește procedura, condițiile și efectele unui astfel de demers.

În esență, moțiunea de cenzură reprezintă procedura prin care Parlamentul poate retrage încrederea acordată Guvernului. Este, practic, un vot politic major care testează existența unei majorități parlamentare funcționale. Dacă această majoritate nu mai susține Executivul, Guvernul poate fi demis.

Ce spune Constituția României despre moțiunea de cenzură

Moțiunea de cenzură funcționează ca un mecanism de control democratic asupra puterii executive. Ea reflectă dinamica majorităților parlamentare și capacitatea sistemului politic de a corecta eventualele derapaje.

Prin regulile stabilite în Constituția României, acest instrument este echilibrat: suficient de puternic pentru a sancționa un Guvern, dar suficient de riguros pentru a preveni utilizarea sa abuzivă.

Reglementarea constituțională a moțiunii de cenzură se regăsește în articolul 113 din Constituția României. Textul stabilește clar pașii și condițiile necesare:

„Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură.”

Această prevedere consacră rolul Parlamentului ca autoritate supremă de control politic asupra Guvernului.

Cum are loc o moțiune de cenzură

Tot Constituția stabilește și condițiile de inițiere:

„Moțiunea de cenzură poate fi inițiată de cel puțin o pătrime din numărul total al deputaților și senatorilor.”

Această regulă împiedică depunerea abuzivă a moțiunilor și asigură faptul că demersul are o susținere politică minimă.

Un alt aspect important este comunicarea moțiunii: „Moțiunea de cenzură se comunică Guvernului la data depunerii.” În ceea ce privește calendarul dezbaterii, Constituția prevede că „Moțiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în ședința comună.” Acest interval oferă timp pentru negocieri politice și pentru formarea pozițiilor în interiorul partidelor.

Condiția esențială pentru adoptare este majoritatea absolută:

„Moțiunea de cenzură se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor.”

Aceasta înseamnă „jumătate plus unu” din numărul total al parlamentarilor, nu doar al celor prezenți.

În actuala configurație parlamentară, sunt 463 de aleși, ceea ce înseamnă că pragul necesar pentru adoptarea moțiunii este de 233 de voturi favorabile (se calculează pe modelul „jumătate plus unu” din numărul total de voturi - cum numărul total de voturi este impar, prin rotunjire „în plus” se ajunge la 233 și nu la 232).

Constituția introduce și o limitare importantă:

„Dacă moțiunea de cenzură a fost respinsă, deputații și senatorii care au semnat-o nu mai pot iniția, în aceeași sesiune, o nouă moțiune de cenzură.”

Există însă o excepție relevantă:

„Cu excepția cazului în care Guvernul își angajează răspunderea potrivit art. 114.”

Cum funcționează în practică moțiunea de cenzură

Dincolo de Constituție, mecanismul moțiunii de cenzură are o dinamică politică puternică. O moțiune de cenzură este, de regulă, inițiată în momente în care opoziția consideră că Guvernul nu mai are legitimitate sau când apar fracturi în coaliția de guvernare.

Pentru a fi depusă, este necesară semnătura a cel puțin o pătrime dintre parlamentari. După depunere, documentul este citit în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, iar dezbaterea are loc după trei zile.

Votul este decisiv și, de cele mai multe ori, secret, exprimat prin bile. Pragul de adoptare este ridicat: majoritatea absolută a parlamentarilor. Acest lucru face ca moțiunea de cenzură să fie un instrument dificil de utilizat fără o mobilizare politică solidă.

Ce se întâmplă dacă moțiunea este adoptată

Adoptarea unei moțiuni de cenzură are consecințe directe și imediate asupra Guvernului. Potrivit Constituției, Executivul este demis automat.

În această situație, devin aplicabile prevederile articolului 110 din Constituție:

„Guvernul al cărui mandat a încetat [...] îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.”

Practic, Guvernul rămâne interimar, cu atribuții limitate.

Urmează apoi consultările politice organizate de Președintele României, care are rolul de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru. Acesta trebuie să formeze o majoritate și să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru a instala un nou Executiv.

Ce se întâmplă dacă moțiunea este respinsă

În cazul în care moțiunea nu întrunește numărul necesar de voturi, Guvernul rămâne în funcție. Mai mult, respingerea este interpretată ca o reconfirmare a majorității parlamentare.

Inițiatorii pierd, însă, dreptul de a depune o nouă moțiune în aceeași sesiune parlamentară, ceea ce reduce presiunea politică imediată asupra Guvernului.

Diferența dintre moțiunea de cenzură și moțiunea simplă

Este important de făcut distincția între moțiunea de cenzură și moțiunea simplă. Prima vizează întregul Guvern și poate duce la demiterea acestuia, fiind reglementată constituțional.

În schimb, moțiunea simplă este un instrument parlamentar mai slab, care vizează activitatea unui ministru sau o politică publică. Chiar dacă este adoptată, nu produce efecte juridice directe, ci doar consecințe politice.