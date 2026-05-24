În timp ce oficialii americani sunt optimiști că un acord va fi semnat în următoarele zile, aceștia recunosc că negocierile nu au fost încă finalizate și că procesul poate eșua.

„Suntem într-un punct foarte bun, dar există modalități prin care acordul poate fi compromis”, a declarat un oficial american de rang înalt.

• Acordul ar evita o escaladare a războiului și ar reduce presiunea asupra aprovizionării globale cu petrol. Cu toate acestea, nu este clar dacă va conduce la un acord de pace de durată care să răspundă și cerințelor președintelui Trump privind programul nuclear.

• Președintele Trump le-a transmis „reprezentanților săi să nu se grăbească în încheierea unui acord” cu Iranul, a anunțat duminică pe Truth Social, afirmând că „ambele părți trebuie să își ia timpul necesar și să facă lucrurile corect”.

• El a spus că blocada navală americană „va rămâne în vigoare integral până când un acord va fi atins, certificat și semnat”.

Situația actuală

Oficialul administrației Trump a declarat că mai există detalii „care trebuie clarificate”, însă natura „lentă și opacă” a sistemului decizional iranian ar putea întârzia un acord cu încă câteva zile.

• „Există în continuare negocieri privind detalii specifice. Unele formulări sunt importante pentru noi, altele pentru ei”, a spus oficialul american.

• „Înțelegerea noastră este că liderul suprem, Mojtaba Khamenei, a aprobat liniile generale ale acordului. Dacă acest lucru se va transforma într-un acord final rămâne încă o întrebare deschisă”, a adăugat acesta.

Ce spune cealaltă parte

Presa de stat iraniană a acuzat duminică SUA că „creează obstacole” în negocieri.

• Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat duminică faptul că Iranul este „pregătit să liniștească lumea că nu urmărește obținerea armelor nucleare”, însă a subliniat că negociatorii „nu vor face compromisuri când vine vorba despre onoarea și demnitatea țării”.

Oficialul american a declarat că proiectul acordului prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz în schimbul ridicării blocadei navale americane. În timp ce strâmtoarea ar urma să fie redeschisă și economia mondială ar primi „o gură de oxigen”, părțile ar negocia limitări privind programul nuclear iranian.

• Ca parte a acordului, iranienii „vor accepta în principiu să renunțe” la stocul lor de uraniu îmbogățit, iar părțile vor discuta modul în care acest lucru va fi realizat. „Nimeni nu contestă că stocul va fi eliminat. Întrebarea este cum”, a spus oficialul.

• Administrația Trump dorește ca acordul final să includă toate cele aproximativ 2.000 de kilograme de uraniu îmbogățit ale Iranului, nu doar cele 450 de kilograme îmbogățite la nivel apropiat de cel necesar pentru arme nucleare. „Totul va face parte din discuții”, a spus oficialul.

• În cadrul proiectului de acord, Iranul s-a angajat să discute și un moratoriu privind îmbogățirea uraniului, însă părțile trebuie încă să negocieze durata acestuia.

• „Vrem să vedem un angajament substanțial de renunțare la îmbogățire. Credem că îl vom obține. Ne simțim bine în privința angajamentelor generale legate de această problemă”, a declarat oficialul american.