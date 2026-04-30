În esență, moțiunea de cenzură este principalul instrument prin care Parlamentul poate demite un Guvern, fiind un test al majorității politice.

Ce înseamnă o moțiune de cenzură

Parlamentul României, reunit în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, poate retrage sprijinul acordat Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură. Pentru ca aceasta să fie aprobată, este necesar votul majorității totale a deputaților și senatorilor.

Inițierea unei moțiuni de cenzură este posibilă dacă cel puțin o pătrime din numărul total al parlamentarilor o susțin. Documentul este transmis Guvernului chiar în momentul depunerii sale.

Dezbaterea moțiunii are loc la trei zile după prezentarea acesteia în plenul comun al celor două Camere, oferind timp pentru analiză și poziționare politică, conform cdep.ro.

În situația în care moțiunea este respinsă, parlamentarii care au semnat-o nu mai pot depune o altă moțiune în aceeași sesiune parlamentară. Există însă o excepție: dacă Guvernul își angajează răspunderea conform articolului 114 din Constituția României, poate fi inițiată o nouă moțiune.

În contextul politic actual, Parlamentul României urmează să dezbată o nouă moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Documentul, intitulat „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost prezentat în plenul reunit al legislativului la finalul lunii aprilie.

Conform calendarului stabilit de Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților, moțiunea a fost citită în plen pe 29 aprilie, urmând ca dezbaterea și votul final să aibă loc pe 5 mai, începând cu ora 11:00. Votul va fi secret, exprimat prin bile, conform procedurii parlamentare.

Moțiunea este susținută de 253 de parlamentari și a fost inițiată de grupurile PSD, AUR și PACE – Întâi România. Documentul solicită demiterea Guvernului și aduce o serie de critici la adresa politicilor promovate de Executiv.

Moțiunea de cenzură reprezintă nu doar un demers politic de contestare a Guvernului, ci și un test important al majorității parlamentare. Rezultatul votului din 5 mai va determina dacă actualul Executiv își continuă mandatul sau dacă România intră într-o nouă etapă de negocieri politice pentru formarea unui alt guvern.

Câte voturi sunt necesare pentru demiterea Guvernului

În România, o moțiune de cenzură poate fi adoptată doar dacă întrunește majoritatea absolută a parlamentarilor, adică jumătate plus unu din numărul total de senatori și deputați.

În actuala configurație parlamentară, sunt 463 de aleși, ceea ce înseamnă că pragul necesar pentru adoptarea moțiunii este de 233 de voturi favorabile.

Dacă acest număr este atins în plenul reunit, Guvernul este demis automat, iar procedura de desemnare a unui nou Executiv este declanșată.

Când și de ce se depune o moțiune de cenzură

O moțiune de cenzură nu este depusă aleatoriu, ci apare în momente-cheie ale vieții politice, atunci când echilibrul de putere din Parlament sau încrederea în Guvern sunt puse sub semnul întrebării.

În mod concret, moțiunea de cenzură este inițiată atunci când există suficient sprijin parlamentar (minimum o pătrime dintre aleși) și un context politic favorabil pentru contestarea Guvernului.

Principalul motiv pentru care se depune o moțiune de cenzură este pierderea încrederii politice în Guvern. Parlamentarii recurg la acest instrument atunci când consideră că Executivul nu mai reprezintă interesele cetățenilor, nu își îndeplinește programul de guvernare, gestionează defectuos economia sau a generat crize sau tensiuni sociale

În esență, moțiunea de cenzură funcționează ca o „frână de urgență” a democrației, prin care Parlamentul poate interveni atunci când Guvernul nu mai are legitimitate sau sprijin politic.

Ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură este adoptată: pașii după căderea Guvernului

Odată ce moțiunea de cenzură intră în dezbatere, parlamentarii care au semnat-o nu își mai pot retrage sprijinul. Procedura se finalizează prin vot în plenul reunit al Parlamentului, iar rezultatul are consecințe directe asupra Guvernului.

Dacă moțiunea întrunește votul majorității parlamentarilor, Executivul este demis. În acest caz, prim-ministrul este obligat să înainteze imediat demisia Guvernului către președintele României. Din acel moment, Guvernul demis își va îndeplini numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Executiv, potrivit Art. 110 din Constituția României.

Urmează apoi consultările politice de la Palatul Cotroceni. Președintele invită partidele parlamentare pentru a identifica o majoritate care să susțină un nou premier. În urma acestor discuții, șeful statului desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului. Dacă obține majoritatea voturilor, noul Guvern este învestit oficial.

În schimb, dacă moțiunea de cenzură nu este adoptată, aceasta este considerată respinsă, iar inițiatorii nu mai pot depune o altă moțiune în aceeași sesiune parlamentară, conform prevederilor constituționale.

Ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură e respinsă

Dacă moțiunea de cenzură nu obține numărul necesar de voturi în Parlament, aceasta este considerată respinsă, iar Guvernul rămâne în funcție, fără nicio modificare formală a mandatului său.

Un vot negativ asupra moțiunii este interpretat ca o reconfirmare a sprijinului parlamentar. Practic, Executivul demonstrează că încă are majoritatea necesară pentru a guverna.

Conform Constituției, parlamentarii care au semnat moțiunea respinsă nu mai pot iniția o altă moțiune de cenzură în aceeași sesiune parlamentară.

Respingerea moțiunii reduce riscul unei crize politice imediate, deoarece nu mai există, pentru moment, un mecanism direct de demitere a Guvernului.

Diferența dintre moțiune de cenzură și moțiune simplă

Deși ambele sunt instrumente parlamentare prin care este criticată activitatea Guvernului, între moțiunea de cenzură și moțiunea simplă există diferențe esențiale.

Moțiunea de cenzură vizează întregul Guvern și are cea mai mare forță politică. Dacă este adoptată de majoritatea parlamentarilor, duce automat la demiterea Executivului.

Este, practic, singurul mecanism prin care Parlamentul poate înlătura Guvernul în mod direct. Se dezbate în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului și necesită votul majorității absolute.

Moțiunea simplă are un rol mai limitat. Ea se referă la activitatea unui ministru sau la o anumită politică publică și nu produce efecte juridice directe.

Chiar dacă este adoptată, aceasta nu duce la demiterea ministrului sau a Guvernului. În schimb, are un impact politic, semnalând nemulțumirea Parlamentului și punând presiune publică asupra Executivului.