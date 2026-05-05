„Îmi doresc să fiu premier. De asta intri în politică. Să fii premier sau președinte” a declarat Petrișor Peiu, marți dimineață, înaintea votului moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, promovată de PSD și susținută de AUR

„Obiectivul AUR este alegeri anticipate” a precizat liderul formațiuni.

„Vedem dacă ne cheamă președintele la consultări, ca să hotărască AUR ce dorește după moțiune” a mai spus Petrișor Peiu.

Parlamentul României votează astăzi, de la ora 11, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Pentru ca demersul PSD-AUR să aibă succes sunt necesare 233 de voturi din partea senatorilor și deputaților.

Regulile moțiunii de cenzură

În Parlamentul României, votul asupra moțiunii de cenzură este, în mod tradițional, secret și se exprimă prin bile.Fiecare parlamentar primește două bile – una albă și una neagră – și le introduce în urne diferite, în funcție de opțiunea sa. Acest sistem are rolul de a proteja libertatea de vot și de a reduce presiunile politice directe.

Pentru ca moțiunea să fie adoptată, este necesară majoritatea absolută a parlamentarilor, adică jumătate plus unu din numărul total al deputaților și senatorilor. Nu contează câți parlamentari sunt prezenți la vot, ci numărul total al mandatelor. De exemplu, într-un Parlament cu 463 de aleși, pragul necesar este de 233 de voturi favorabile. Dacă acest număr este atins sau depășit, moțiunea este considerată adoptată.

Partidele parlamentare şi-au stabilit luni strategia pentru şedinţa de plen comun în care se votează moţiunea de cenzură. Astfel, parlamentarii PSD urmează să voteze cu bilele la vedere, astfel încât să fie văzute de liderii grupurilor din Legislativ ale partidului, au afirmat surse social-democrate.

Conducerea AUR nu a cerut parlamentarilor partidului să voteze cu bilele la vedere. Potrivit liderului senatorilor AUR, Petrişor Peiu, fiecare deputat sau senator va decide individual modul în care îşi exprimă votul.

„Fiecare va vota cum crede, cu bilele la vedere sau nu, dar noi nu condiţionăm vot la vedere la moţiune”, a afirmat luni Petrişor Peiu.