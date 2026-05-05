Procedura moțiunii de cenzură este clar reglementată de Constituția României și presupune mai mulți pași instituționali, de la demisia Executivului până la formarea unui nou guvern.

Ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură este adoptată

Odată ce moțiunea de cenzură este dezbătută în Parlament, semnatarii acesteia nu își mai pot retrage sprijinul. Votul final are loc în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, iar pentru adoptare este nevoie de cel puțin 233 de voturi, adică majoritatea absolută a parlamentarilor.

Dacă moțiunea de cenzură trece, Guvernul este demis automat. Prim-ministrul este obligat să înainteze imediat demisia Executivului către președintele României.

Din acel moment, Guvernul nu mai are puteri depline și va funcționa doar ca interimar, ocupându-se strict de administrarea treburilor publice curente, până la instalarea unui nou cabinet.

Ce spune Constituția României

Situația este reglementată de Articolul 110 din Constituția României, care prevede:

„Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă prim-ministrul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 106, cu excepția revocării, ori este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile mai mult de 45 de zile.”

Tot acest articol stabilește și faptul că:

„Guvernul al cărui mandat a încetat [...] îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.”

Consultările de la Cotroceni și desemnarea unui nou premier

După căderea Guvernului, urmează consultările politice organizate de președintele României. La Palatul Cotroceni sunt invitate toate partidele parlamentare pentru a identifica o majoritate capabilă să susțină un nou Executiv.

În urma acestor discuții, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru formarea echipei guvernamentale, elaborarea programului de guvernare și solicitarea votului de încredere în Parlament

Dacă obține majoritatea voturilor, noul Guvern este învestit oficial.

Ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură este respinsă

În cazul în care moțiunea nu întrunește numărul necesar de voturi, aceasta este considerată respinsă, iar Guvernul rămâne în funcție fără nicio schimbare formală.

Un astfel de rezultat este interpretat ca o reconfirmare a sprijinului parlamentar pentru Executiv.

Mai mult, Constituția prevede că inițiatorii nu mai pot depune o altă moțiune de cenzură în aceeași sesiune parlamentară, ceea ce reduce semnificativ riscul unei crize politice imediate.

Scenariile politice dacă Guvernul Bolojan pică la moțiunea de cenzură

În plan politic, situația este mai complexă. Ilie Bolojan a declarat că, în cazul în care moțiunea de cenzură va trece, PNL are ca primă opțiune rămânerea la guvernare, însă fără o coaliție cu PSD.

Există însă și varianta trecerii în opoziție. În acest scenariu, liberalii ar putea încerca formarea unui „pol al modernizării” alături de alte forțe politice.

Premierul a subliniat că PNL nu va accepta o formulă de guvernare în care ar avea un rol minor sau ar susține un premier „marionetă”, ceea ce complică negocierile pentru formarea unei noi majorități.