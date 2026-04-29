Potrivit unui comunicat de presă al Partidului Social Democrat, demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale ”constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar”.

De asemenea, ”PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional”.

Sorin Grindeanu, despre o demisie de la şefia Camerei Deputaţilor: Şi-a dat demisia domnul Bolojan şi nu ştiu?

În schimb, președintele PSD Sorin Grindeanu nu vrea să demisioneze de la conducerea Camerei Deputaților.

Întrebat, marți, când va demisiona din funcţia de preşedinte al deputaților, liderul social-democrat a răspuns: "Când o face şi Abrudean!”

”Aţi văzut dumneavoastră că şi-a dat demisia domnul Bolojan şi nu ştiu eu? Îmi daţi o veste bună?", a spus preşedintele PSD” - a mai spus el.