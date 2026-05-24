"Ca să poţi influenţa decisiv ceea ce se întâmplă în ţară, ca să poţi contribui la modernizarea României, nu poţi să faci acest lucru cu 15% procente în Parlament, trebuie să înţelegem asta, mai ales dacă ai parteneri pe care nu te poţi baza, care nu-şi respectă înţelegerile, care nu respectă ţara noastră. Partidul nostru nu are decât o singură soluţie. Pentru a putea face într-adevăr ceea ce este nevoie pentru ţara noastră, pentru a fi un factor decisiv în modernizarea ţării, asta înseamnă că în următorii doi ani de zile e nevoie să reorganizăm partidul, să-l deschidem către oamenii valoroşi, către oameni care lucrează în ţara asta, care vor un stat eficient, care vor instituţii care nu sunt administrate ca nişte feude de către cei care le conduc şi sunt puse în serviciul cetăţenilor, care vor o guvernare în care nu sunt tolerate privilegiile, care face lucrurile cu dreptate, care creează condiţii pentru dezvoltare, iar acolo unde sunt liberali în funcţie, să se perceapă că în administraţia locală este o bună organizare, este ordine, este siguranţă în acele comunităţi, se respectă tradiţiile, se creează condiţii pentru dezvoltare şi asta trebuie să facem în anii următori", a declarat Bolojan duminică, la sediul PNL din Capitală, cu ocazia unui eveniment de aniversare a 151 de ani de la înfiinţarea formaţiunii politice.

El a adăugat că pentru atragerea oamenilor de valoare în partid este nevoie de promovarea performanţei de către liberali.

"Şi sunt convins că promovând performanţa, aşa cum au făcut-o şi colegii noştri în aceste zile, acordând premii la Iaşi, la Argeş, primind oameni care sunt repere în comunităţile lor, aducând aceşti oameni în partidul nostru, folosind experienţa pe care am acumulat-o în aceşti ani, să putem să convingem mai mulţi români că una din soluţiile importante pentru modernizarea României este: partide puternice, partide de încredere. Şi vă asigur că împreună cu dumneavoastră putem să facem acest lucru pentru Partidul Naţional Liberal şi pentru România", a mai spus liderul PNL.

Crin Antonescu a lansat un atac dur la adresa actualei conduceri a PNL, acuzându-i pe Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu că încearcă să rescrie istoria partidului și să se prezinte drept inițiatorii unei „noi revoluții” liberale. Într-un mesaj critic, Crin Antonescu a descris evenimentul organizat la aniversarea celor 151 de ani ai PNL drept o „ședință de auto-flagelare”, afirmând că actuala conducere încearcă să prezinte partidul ca pe o formațiune compromisă până la apariția noii echipe de conducere.