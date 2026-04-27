Iar AUR anunță că este gata să intre la guvernare. La auzul veștii, cei din PNL și USR au declarat că vor trece în opoziție, dacă moțiunea va primi voturile necesare.

În timp ce Sorin Grindeanu era la Cotroceni, la masa discuțiilor cu premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan, în Parlament, Marian Neacșu, de la PSD, și Petrișor Peiu, de la AUR, făceau braț la braț un anunț surprinzător.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea, pentru a fi depusă în Parlament.”

Marian Neacșu, deputat PSD: „Facem un apel către toți parlamentarii care vor să contribuie cu text la moțiune și să susțină moțiunea prin semnătură și prin vot.”

Mai târziu, alianța PSD-AUR a fost întărită și de liderii partidelor, Sorin Grindeanu și George Simion. Deși se împungeau în declarații nu cu mult timp în urmă.

George Simion (19 martie): „Grindeanu, că nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu mașini de epocă. Domnule Grindeanu, nu știu dacă aveți ceasul la mână sau l-ați băgat în buzunar!”

Sorin Grindeanu (19 martie): „Sunt convins că dacă erați premier, era benzina de un leu, casele la 35.000 de euro și eram păziți de ruși.”

Chiar dacă a spus de multe ori că exclude o alianță cu AUR, până la urmă, președintele PSD și-a făcut altfel calculele.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Sunt multe lucruri care ne despart, evident, de aceea sunt și partide politice diferite, dar există un scop comun: acela de a vota această moțiune și de a dărâma guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clari, niciun fel de acord politic post-moțiune.”

Șeful AUR spune însă că partidul său e gata să intre la guvernare.

George Simion, președintele AUR: „Decizia AUR este de a da jos Guvernul Bolojan. Dacă totul merge conform planului stabilit, pe data de 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan. Un guvern care, în mod evident, nu mai are susținere parlamentară. De mult, acest guvern nu are susținere populară.”

În aceste condiții, anunță că nu mai este cale de întors în relația cu social-democrații.

Mircea Abrudean, președintele Senatului, PNL: „Dacă reușește și demersul este de succes, respectiv moțiunea de cenzură trece, ar trebui să continue prin propunerea unei soluții de guvernare. Regula democratică e clară: cine dă jos un guvern trebuie să propună și soluția. Așteptăm soluția din partea PSD-ului.”

Dominic Fritz și-a arătat și astăzi susținerea pentru Ilie Bolojan.

Dominic Fritz, președintele USR: „Aritmetica parlamentară este clară.”

PSD și AUR adună 219 voturi, iar dacă le adaugăm și pe cele ale grupului Pace, tot nu ajung la pragul minim de 233 – jumătate plus unu din numărul total de parlamentari.

Ar mai avea nevoie însă de doar două voturi, care ar putea să vină de la aleșii POT, SOS România sau de la neafiliați.

Corespondent PROTV: „Decizia conducerii PSD de a se alia cu AUR a fost ținută la secret până dimineață. Parlamentarii social-democrați care au semnat deja moțiunea de cenzură – pe care sperau că partidul o va depune de unul singur în Parlament – au aflat, cu stupoare, de la televizor, că PSD se aliază cu AUR, iar numele lor vor fi asociate cu cele ale parlamentarilor din opoziție. De altfel, conform unor surse, cei din PSD încă speră că tabăra anti-Bolojan din interiorul Partidului Național Liberal se va revolta și va forța plecarea premierului, pe ultima sută de metri.”

Cei din grupul Pace anunță că PSD și AUR se pot baza pe voturile lor, însă, după ce dau jos Guvernul, au o cerință specială.

Ninel Peia, senator Grupul Pace-Întâi România: „Grupul PACE Întâi România va contribui la textul moțiunii și, bineînțeles, împreună cu colegii de la AUR vom vota această moțiune, pentru că România are nevoie de o resetare totală. Trebuie să revenim la instituția monarhică.”

UDMR speră la ceea ce pare acum imposibil.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „În acest moment suntem într-o coaliție și avem o singură dorință, dacă se poate, această coaliție de azi să continue.”

Reporter: Am putea ajunge la anticipate?

Kelemen Hunor: „Teoretic, da. Și știți vorba aia: ce se poate teoretic, se poate și practic.”

Dacă moțiunea trece, iar Guvernul Bolojan este demis pe 5 mai, președintele va fi obligat să convoace consultări cu partidele parlamentare pentru a nominaliza un nou premier, altul decât Ilie Bolojan.