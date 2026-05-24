Fostul lider liberal susține că PNL este tratat ca un partid „renăscut”, ignorând contribuțiile și reformele realizate de-a lungul anilor.

Într-un mesaj critic, Crin Antonescu a descris evenimentul organizat la aniversarea celor 151 de ani ai PNL drept o „ședință de auto-flagelare”, afirmând că actuala conducere încearcă să prezinte partidul ca pe o formațiune compromisă până la apariția noii echipe de conducere.

El a susținut că marile momente din istoria liberalilor – reformele din perioada CDR, introducerea cotei unice, aderarea României la Uniunea Europeană și victoriile electorale anterioare – sunt ignorate în discursul actual.

Fostul lider liberal i-a adresat întrebări directe lui Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, întrebând unde se aflau în perioadele în care PNL lua decizii controversate și cum poate actuala conducere să se delimiteze de trecut, în condițiile în care a făcut parte din structurile partidului.

Antonescu a afirmat că transformarea bruscă a unor foști membri ai sistemului politic în „reformatori” și „aprinzători de lumini” reprezintă o încercare de a reseta imaginea partidului prin propagandă politică.

Mesajul integral transmis de Crin Antonescu: