Miniştrii PSD şi-au depus, joi, demisiile, la Guvern. Miniştrii au ajuns la ora 14.00 la Palatul Victoria, după şedinţa de Guvern, cu demisiile semnate. PSD transmite că, din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare şi nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcţia de conducere a Guvernului României iar menţinerea în fruntea unui guvern nefuncţional, lipsit de o majoritate parlamentară, constituie o abordare profund iresponsabilă, cu implicaţii negative asupra economiei naţionale. PSD anunţă că este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european.

Odată cu demisia miniștrilor PSD, premierul Ilie Bolojan trebuie să numească interimari pentru:

Ministerul Transporturilor;

Ministerul Agriculturii;

Ministerul Energiei;

Ministerul Sănătăţii;

Ministerul Justiţiei,

Ministerul Muncii.

„PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat, care să fie receptiv la problemele cetățenilor și care să aibă capacitatea de a colabora cu partidele care îi asigură majoritatea parlamentară. Până la formarea unui nou guvern, PSD va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanțare europeană.

De asemenea, miniștrii demisionari ai PSD își vor îndeplini atribuțiile guvernamentale, până la finalizarea procedurilor legale, care se încheie prin publicarea în Monitorul Oficial a decretului prezidențial privind vacantarea funcțiilor. În această perioadă, miniștrii PSD nu vor mai participa la ședințele de guvern, dar își vor delega reprezentarea către secretarii de stat desemnați de celelalte partide din Coaliția de guvernare”, a transmis PSD.

Cine face parte din guvernul lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan (PNL)- prim-ministru;

Oana-Clara Gheorghiu (independentă) - viceprim-ministru;

Marian Neacșu (PSD - demisionar) - viceprim-ministru;

Tánczos Barna (UDMR) - viceprim-ministru;

Cătălin Predoiu (PNL) - viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne;

Radu Miruță (USR) - viceprim-ministru, ministrul Apărării Naționale;

Ciprian-Constantin Șerban (PSD - demisionar) - ministrul Transporturilor și Infrastructurii;

Alexandru Nazare (PNL) - ministrul Finanțelor;

Radu Marinescu (PSD) - ministrul Justiției;

Florin Barbu (PSD - demisionar) - ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Bogdan-Gruia Ivan (PSD - demisionar) - ministrul Energiei;

Alexandru-Florin Rogobete (PSD - demisionar) - ministrul Sănătății;

Dragoș Pîslaru (PNL) - ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Mihai Dimian (PNL) - ministrul Educației și Cercetării;

Oana Țoiu (USR) - ministrul Afacerilor Externe;

Diana Buzoianu (USR) - ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Florin Manole (PSD - demisionar) - ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Irineu Darău (USR) - ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Cseke Attila-Zoltán (PSD - demisionar) - ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Demeter András István (UDMR) - ministrul Culturii.

După demisia miniştrilor PSD, Guvernul condus de Ilie Bolojan îşi schimbă componenţa politică, prin ieşirea efectivăa PSD din coaliţia de guvernare. Premierul va desemna interimari pentru portofoliile social-democraţilor, dintre membrii Guvernului în funcţie.

Acest interimat este de 45 de zile. În această perioadă, poate fi depusă o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, în Parlament. De altfel, AUR a anunţat că va vota orice moţiune împotriva actualului Guvern.

„Noi ne-am spus din ziua unu şi chiar am enunţat de săptămâni şi luni bune poziţia AUR. Votăm orice moţiune simplă, orice moţiune de cenzură împotriva acestui guvern. Noi nu considerăm că PSD-ul este un partid serios care va depune o moţiune de cenzură şi care va duce la bun sfârşit ceea ce a spus”, a arătat liderul AUR George Simion.

România, în criză politică după votul PSD

România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliţiei de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan.

Într-un eveniment intitulat "Momentul adevărului", organizat la Palatul Parlamentului, 5.000 de social-democraţi au răspuns la întrebarea propusă de conducerea PSD: "Având în vedere prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflaţie, afaceri care se închid, şomaj, scăderea investiţiilor publice şi a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari şi categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali: Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?".

Votul exprimat de social-democraţi a fost covârşitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan: 97,7% "pentru" şi 2,3% - "împotrivă''.

„Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. (...) Vă asigur că, în conformitate cu ceea ce aţi votat, în zilele următoare, vom acţiona. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în Parlament şi drept urmare vom ţine cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi. Vom ţine cont de mandatul pe care dumneavoastră ni l-aţi dat, astfel încât viaţa românilor să fie una mai bună", a declarat liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, după referendumul intern.

Luni seara, după o şedinţă a Partidului Naţional Liberal, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că va continua să îşi exercite mandatul. El a catalogat decizia PSD de retragere a sprijinului politic „complet greşită şi total iresponsabilă”, menţionând că va asigura guvernarea.

Liderul Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, şi-a exprimat, luni seara, susţinerea pentru premierul Ilie Bolojan şi a anunţat că partidul nu va ieşi de la guvernare, iar miniştrii USR vor continua să meargă la muncă.