UPDATE: Eclipsa de soare va putea fi urmările online pe stirileprotv.ro. În această seară vă oferim transmisiuni live din Timiș, pentru a vedea fenomenul în România, și din Spania, unde va atinge punctul maxim.
HARTĂ: Eclipsa de Soare din 12 august 2026: la ce oră începe și unde se vede cel mai bine în România evenimentul astronomic
Astăzi, 12 august 2026 are loc cea mai importantă eclipsă de Soare a anului, un fenomen astronomic vizibil parțial și din România, dar care va putea fi admirat în forma sa totală în special din Spania și din regiuni nordice precum Islanda și Groenlanda.
UPDATE: Eclipsa de soare va putea fi urmările online pe stirileprotv.ro. În această seară vă oferim transmisiuni live din Timiș, pentru a vedea fenomenul în România, și din Spania, unde va atinge punctul maxim.
Cum se va vedea eclipsa în România
În România, eclipsa de soare din 12 august 2026 va fi vizibilă parțial, iar cea mai mare acoperire a Soarelui se va înregistra în nord-vestul țării. Eclipsa va începe în jurul orei 20:20, aproape de apusul Soarelui, iar durata maximă de observare va fi de circa 26 de minute în zonele vestice.
Localitatea din România din care fenomenul se va vedea cel mai bine este Beba Veche, în județul Timiș, cea mai vestică așezare din țară, unde Soarele va fi acoperit în proporție de aproximativ 38%. Acolo, eclipsa începe la ora 20:24 și se încheie la 20:53, chiar la apusul Soarelui.
Un grad de acoperire de peste 30% se va înregistra și în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad și Salonta, unde maximul eclipsei va avea loc cu doar câteva minute înainte ca Soarele să dispară la orizont. Momentele de maxim acoperire sunt estimate astfel: Satu Mare – 20:43, Marghita – 20:44, Carei și Oradea – 20:45, Arad – 20:46.
În Timișoara, Baia Mare și Cluj-Napoca, acoperirea va depăși 20%. În schimb, eclipsa nu va fi deloc vizibilă din București, din Dobrogea și din mare parte din Muntenia și Moldova. La Brașov, Câmpina, Pitești sau Onești, gradul de acoperire va fi sub 3%.
Este de menționat că ultima eclipsă totală de Soare vizibilă din România a avut loc în 1999, iar următoarea este așteptată abia în anul 2081, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.
Unde se va vedea totalitatea în Europa
Totalitatea eclipsei – momentul în care Soarele este complet acoperit – va putea fi observată din nordul Spaniei și dintr-o zonă restrânsă din nord-estul Portugaliei, fenomenul producându-se aproape de apusul Soarelui. Orașe precum Valencia, Léon, Zaragoza, La Coruña și Palma de Mallorca se vor afla pe traseul totalității.
În alte capitale și orașe mari europene, acoperirea Soarelui va fi semnificativă, chiar dacă parțială: 99% la Barcelona și Madrid, 95% la Lisabona, 94% la Dublin, 92% la Paris, 91% la Londra, respectiv 85% la Berlin și Viena.
Punctul de maximă durată a totalității se află în nordul Oceanului Atlantic, aproape de coasta vestică a Islandei, unde Soarele va fi acoperit complet timp de peste două minute – cel mai lung interval de totalitate al acestei eclipse.
Cum poate fi observată eclipsa în siguranță
Specialiștii atrag atenția că privitul direct spre Soare, chiar și în timpul unei eclipse parțiale, poate provoca leziuni oculare grave. Observarea în siguranță se poate face cu ochelari speciali de eclipsă sau cu filtre solare certificate, de tip Mylar, disponibile în magazinele de specialitate. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecție suficientă.
Cei care dețin instrumente astronomice – telescoape sau binocluri – sunt avertizați să nu le folosească pentru a privi Soarele decât dacă acestea sunt echipate cu filtre solare speciale, întrucât orice eroare de manipulare poate duce la orbire instantanee.
Fenomenul din 12 august 2026 este așteptat să atragă un interes ridicat atât în rândul pasionaților de astronomie, cât și al publicului larg, mai ales în zonele din nord-vestul României unde acoperirea Soarelui va fi cea mai vizibilă.
Ce este o eclipsă de Soare
O eclipsă de Soare se produce atunci când Luna trece exact între Pământ și Soare, proiectând o umbră pe suprafața planetei. Când lumina solară este blocată în totalitate, observatorii aflați în zona de umbră deplină asistă la o eclipsă totală. În schimb, cei aflați în penumbră – zona parțial umbrită – văd doar o acoperire parțială a discului solar.
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