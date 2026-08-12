HARTĂ: Eclipsa de Soare din 12 august 2026: la ce oră începe și unde se vede cel mai bine în România evenimentul astronomic

UPDATE: Eclipsa de soare va putea fi urmările online pe stirileprotv.ro. În această seară vă oferim transmisiuni live din Timiș, pentru a vedea fenomenul în România, și din Spania, unde va atinge punctul maxim.

Cum se va vedea eclipsa în România

În România, eclipsa de soare din 12 august 2026 va fi vizibilă parțial, iar cea mai mare acoperire a Soarelui se va înregistra în nord-vestul țării. Eclipsa va începe în jurul orei 20:20, aproape de apusul Soarelui, iar durata maximă de observare va fi de circa 26 de minute în zonele vestice.

Localitatea din România din care fenomenul se va vedea cel mai bine este Beba Veche, în județul Timiș, cea mai vestică așezare din țară, unde Soarele va fi acoperit în proporție de aproximativ 38%. Acolo, eclipsa începe la ora 20:24 și se încheie la 20:53, chiar la apusul Soarelui.

Un grad de acoperire de peste 30% se va înregistra și în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad și Salonta, unde maximul eclipsei va avea loc cu doar câteva minute înainte ca Soarele să dispară la orizont. Momentele de maxim acoperire sunt estimate astfel: Satu Mare – 20:43, Marghita – 20:44, Carei și Oradea – 20:45, Arad – 20:46.

În Timișoara, Baia Mare și Cluj-Napoca, acoperirea va depăși 20%. În schimb, eclipsa nu va fi deloc vizibilă din București, din Dobrogea și din mare parte din Muntenia și Moldova. La Brașov, Câmpina, Pitești sau Onești, gradul de acoperire va fi sub 3%.

Este de menționat că ultima eclipsă totală de Soare vizibilă din România a avut loc în 1999, iar următoarea este așteptată abia în anul 2081, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.