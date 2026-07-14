Numai în Spania, rezervările în regiunile aflate pe traseul eclipsei au crescut cu peste 200%. Și românii sunt interesați de acest fenomen astronomic rar.

Cătălin Beldea este vânător de eclipse. A văzut până acum 15 eclipse totale de Soare, iar pe 12 august pleacă în Spania pentru a șaisprezecea. Va conduce un grup de 65 de români care vor să urmărească primul astfel de fenomen vizibil din Europa din acest secol.

Cătălin Beldea, vânător de eclipse: ”Nu mai sunt locuri. Experiența pornește de la 825 euro, la care se adaugă doar avionul. Locul principal este la nord de Madrid, undeva lângă orașul Palencia. Unde sperăm să avem cer senin, dacă nu avem cer senin, vom folosi un al doilea loc de observație, undeva la Zaragoza”.

Printre cei care merg să vadă eclipsa este și Andreea Șerbănescu.

Andreea Șerbănescu: ”Suntem un grup mai mare de prieteni. Abia aștept să văd, să îmi amintesc momentul din 1999 și să simt acea liniște din momentul de totalitate”.

Eclipsa de soare va fi doar parțială în Râmânia

De altfel, interesul pentru eclipsă este uriaș. Potrivit datelor unei platforme de rezervări, cererile pentru cazare au crescut cu 260% în nordul Spaniei, față de aceeași perioadă a anului trecut. Iar pentru unele trenuri care fac legătura cu nordul Spaniei nu mai sunt locuri disponibile.

Mugur Ganciu, marketing manager agenție de turism: ”Cererea este foarte mare, sunt destinații foarte turistice. Acolo sunt organizate, fie că vorbim de Palma, excursii pe mare sau party-uri pe plajă, pentru Tenerife, ce poate fi mai frumos decât să vezi eclipsa și apusul de pe Teide, de pe vulcan”.

Pentru cei care își permit, experiența poate ajunge și la 200.000 de euro. Pachetul unui hotel din Spania include zbor cu avion privat, cazare în apartamente prezidențiale și urmărirea eclipsei de pe un iaht privat, în largul coastelor peninsulei Iberice.

Din România, fenomenul va putea fi observat doar parțial, din jumatatea vestică a țării, unde soarele va fi acoperit în proporție de 33%.