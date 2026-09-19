Până atunci, în acest weekend, trebuie să pună la punct programul de guvernare, astfel încât săptămâna viitoare să înceapă negocierile pentru cele 233 de voturi necesare învestirii.

Până luni, Siegfried Mureșan și liderii PNL, USR și UDMR vor să pună la punct programul de guvernare. Abia apoi începe partea cea mai grea, negocierea celor 233 de voturi necesare învestirii. În acest moment, câteva zeci sunt de negăsit.

Mureșan și-a stabilit deja traseul negocierilor. Va încerca să-i convingă prima dată pe social-democrați. Președintele României le-a cerut partidelor să găsească un numitor comun astfel încât acest nou guvern să nu pice la vot.

Nicușor Dan, președintele României: „Cred că toate partidele trebuie să se concentreze pe formarea unui guvern. Eu sper ca primul-ministru să strângă o majoritate și vreau să discutăm doar despre asta deja noi suntem într-o zonă de responsabilitate colectivă. Fac apel la partide să găsească o soluție”.

Miza cea mare rămâne, așadar, PSD. Liberalii sunt gata să discute inclusiv despre o nouă rotativă. Mureșan să conducă acum un guvern PNL-USR-UDMR, iar din primăvară PSD să preia conducerea Executivului până la alegerile din 2028.

Sorin Grindeanu cere mai întâi un program clar și vrea să știe ce propune viitorul Guvern pentru economie, taxe, puterea de cumpărare și investiții, dar și dacă va continua măsurile de austeritate ale Cabinetului Bolojan.

Conducerea PSD urmează să se reunească săptămâna viitoare și să decidă dacă și în ce condiții îl poate susține pe Mureșan.

Corespondent PRO TV: „Cu PSD, calculul e simplu. PNL, USR și UDMR, împreună cu minoritățile, ajung la 186 de voturi. Până la 233 mai lipsesc 47, iar PSD le poate asigura fără probleme. Dacă social-democrații spun însă "nu", începe partea complicată. Mureșan trebuie să caute cele 47 de voturi printre grupurile mai mici și parlamentarii neafiliați. Acolo sunt, în total, 60 de voturi disponibile. Cu alte cuvinte, trebuie să convingă aproape pe toată lumea. În afară de PACE care a anunțat că nu votează. Și asta fără AUR, cu care liberalii spun că nu vor să negocieze”.

Cristian Pîrvulescu, analist politic: „Singura soluție a domnului Siegfried Mureșan este să încerce să modereze discuția și să vină cu un program de guvernare care să îi oblige pe PSD-iști să-l ia în considerare. O serie de politici sociale, s-ar putea ca PSD să ceară și reforme fiscale, nu în sensul creșterii cheltuielilor bugetare, ci în sensul creșterii veniturilor la buget”.

Deocamdată, Siegfried Mureșan a transmis zilele trecute că nu se va retrage. Va prezenta programul și lista miniștrilor și va cere votul Parlamentului chiar dacă, înainte de ședința de învestire, nu are certitudinea celor 233 de voturi.