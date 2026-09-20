Locuitor: „Trebuie să o duc în lift. Trebuie să pliez ghidonul și mi-e foarte greu. M-am gândit și eu să vorbesc cu președinta de bloc să facem una din asta la noi, la bloc.”

Problema este că unii și-au abandonat bicicletele în aceste parcări și îi încurcă pe ceilalți.

Corneliu Belgiuc, director la Asociația Green Revolution: „Orice bicicletă care staționează aici și care este scoasă de pe balcon aici pe termen lung poate să blocheze parcarea unei biciclete pe care poate cineva vrea să o folosească în fiecare zi. Este adevărat că nu putem să dăm vina doar pe oameni, nici pistele pentru biciclete în ultimii ani nu au înflorit în București și, cu toate șantierele astea...”

În Sectorul 6 sunt 37 de parcări, cu 1.200 de locuri, dar și așa peste 500 de oameni sunt pe lista de așteptare. Reprezentanții primăriei spun că au în plan ca, în fiecare an, să facă 10 astfel de spații noi, să extindă și să modernizeze pistele pentru biciclete.

Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6: „Sunt distribuite în mod egal în toate cartierele Sectorului 6. Am zis să le oferim o soluție pentru a-și depozita aceste biciclete undeva lângă locuințe, ca să aibă acces rapid la ele. În prezent, lucrăm la studii pentru piste de biciclete.”

Corespondent Pro TV: „Într-o parcare ca aceasta din Sectorul 6, abonamentul pe un an costă 300 de lei. Asta înseamnă mai puțin de un leu pe zi, pentru un loc sigur, ferit de ploaie și fără riscul de a fi furată.”

Aici locurile sunt atribuite pe bază de abonament celor care locuiesc în zonă, în timp ce în Sectoarele 2 și 3 accesul se face prin aplicația I'Velo, cu parolă și cod QR, dar sunt tot pentru riverani.

În București, deși avem piste pentru biciclete pe 56 de kilometri, majoritatea nu sunt omologate. Unele nu oferă condiții minime de siguranță și sunt chiar periculoase.