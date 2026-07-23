Eclipsa de soare din 2026, prima după 27 de ani. Când are loc și de unde poate fi văzută

Când are loc Eclipsa totală de Soare din 2026

Eclipsa totală de Soare din 2026 va avea loc miercuri, 12 august. La nivel global, întregul fenomen se va desfășura pe parcursul a aproximativ patru ore și 24 de minute. În această perioadă sunt incluse toate etapele eclipsei, din clipa în care Luna începe să acopere Soarele și până când îl lasă complet la vedere.

La scară globală, eclipsa va începe la ora 15:34 UTC (18:34, ora României), iar prima fază de totalitate va debuta la 16:58 UTC (19:58, ora României). Momentul maxim al fenomenului este estimat pentru ora 17:46 UTC, adică 20:46 în România. Ultima fază de totalitate se va încheia la 18:34 UTC (21:34, ora României), iar eclipsa se va termina complet la ora 19:57 UTC, respectiv 22:57 în România.

Aceste ore descriu desfășurarea eclipsei la nivel mondial și nu programul valabil pentru un singur oraș. Umbra Lunii se deplasează de-a lungul traseului său, astfel că fiecare etapă are loc într-un alt punct de pe glob. Cea mai lungă fază de totalitate va dura aproximativ două minute și 18 secunde și va putea fi observată într-o zonă aflată în apropierea Islandei și în nordul Oceanului Atlantic. Pe uscat, cele mai bune condiții vor fi în vestul Islandei, unde Soarele va fi acoperit complet timp de aproximativ două minute și 13 secunde. În majoritatea localităților aflate pe traseul eclipsei, totalitatea va dura însă mai puțin de două minute, conform Science.nasa.com.

Traseul umbrei Lunii va începe în regiunile izolate din nordul Rusiei și din zona arctică. De acolo, va traversa Groenlanda, vestul Islandei și Oceanul Atlantic, înainte de a ajunge în Peninsula Iberică. În Spania, eclipsa parțială va începe în jurul orei locale 19:30, iar faza de totalitate se va produce, în funcție de localitate, între aproximativ 20:26 și 20:33. Fenomenul va avea loc foarte aproape de apusul Soarelui, ceea ce înseamnă că astrul se va afla la o înălțime redusă deasupra orizontului vestic.

Din acest motiv, pentru a vedea eclipsa în cele mai bune condiții nu este suficient să te afli în banda de totalitate. La fel de important este să alegi un loc cu vizibilitate completă spre vest sau vest-nord-vest. Clădirile înalte, copacii, dealurile sau munții pot ascunde Soarele chiar în momentul în care eclipsa ajunge la faza maximă.

Prima eclipsă totală de Soare vizibilă în Europa după 27 de ani

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 este prezentată adesea drept prima de acest fel vizibilă în Europa după 27 de ani. Comparația este făcută cu fenomenul din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat o mare parte din centrul continentului și a trecut inclusiv prin România.

Eclipsa din 2026 va fi prima eclipsă totală care ajunge în centrul sau vestul Europei după cea din 1999 și prima care traversează Spania continentală după anul 1905. Dacă sunt luate în calcul toate teritoriile geografice europene, au existat între timp și alte eclipse totale, însă acestea au fost vizibile din zone mai restrânse sau mai greu accesibile.

La 29 martie 2006, de exemplu, o eclipsă totală a trecut prin sudul Rusiei europene și prin insula grecească Kastellorizo. În 2015, faza totală a putut fi observată din Insulele Feroe și din arhipelagul Svalbard. Pentru România, eclipsa din 11 august 1999 a avut o însemnătate aparte. Banda de totalitate a trecut prin Timișoara, sudul Transilvaniei și zona Bucureștiului, iar Râmnicu Vâlcea s-a aflat foarte aproape de punctul în care durata totalității a atins valoarea maximă.

În 2026, România nu se va afla în banda de totalitate, iar Spania va fi țara europeană cu cea mai mare suprafață traversată de umbra Lunii. Pentru Spania continentală va fi prima eclipsă totală din 1905. Islanda va vedea prima eclipsă totală după cea din 1954, iar pentru Reykjavík va fi prima totalitate de după anul 1433.

În restul Europei, fenomenul va fi vizibil doar parțial. În unele regiuni din Regatul Unit și Irlanda, Luna va acoperi aproximativ 90% sau chiar mai mult din discul solar. O eclipsă parțială foarte pronunțată va putea fi observată și din Franța, Belgia, Elveția, Germania și nordul Italiei.

Un alt fenomen astronomic important va urma la 2 august 2027. Atunci, o nouă eclipsă totală va traversa sudul Spaniei, nordul Africii și mai multe regiuni din Orientul Mijlociu.

Din ce orașe se va vedea Eclipsa de Soare

Eclipsa totală va putea fi văzută doar din interiorul unei zone înguste, cunoscută drept banda sau calea totalității. Cei aflați în afara acestei benzi, chiar și la o distanță de numai câțiva kilometri, nu vor vedea Soarele acoperit complet, ci doar o eclipsă parțială. Traseul umbrei Lunii începe în regiuni slab populate din nordul Rusiei, traversează estul Groenlandei și ajunge apoi în vestul Islandei. De aici, umbra va continua peste Oceanul Atlantic și va intra în nordul Spaniei.

În Islanda, eclipsa totală va putea fi observată din regiunea Westfjords, peninsula Snæfellsnes, vestul țării, zona metropolitană Reykjavík și peninsula Reykjanes. Printre localitățile aflate pe traseu se numără Reykjavík, Keflavík, Borgarnes și Ísafjörður.

În Reykjavík, totalitatea este estimată la aproximativ 59 de secunde și se va produce între orele locale 17:48:19 și 17:49:18. În punctele vestice din Westfjords, Soarele ar putea fi acoperit complet timp de până la două minute și 13 secunde. Locuitorii din restul Islandei vor vedea doar faza parțială a eclipsei.

După ce traversează Atlanticul, umbra Lunii va ajunge în nordul Spaniei și va continua spre est și sud-est. Printre orașele aflate în banda de totalitate se numără A Coruña, Oviedo, Gijón, Santander, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Burgos, León, Valladolid, Palencia, Logroño, Zaragoza, Valencia, Cuenca, Teruel, Palma de Mallorca, Mahón și Ibiza.

Durata totalității nu va fi aceeași în toate aceste orașe. În A Coruña, momentul maxim este estimat în jurul orei locale 20:28, iar Soarele va fi acoperit complet timp de aproximativ un minut și 17 secunde. La Bilbao, totalitatea va avea loc în jurul orei 20:27 și va dura aproximativ 31 de secunde.

În Zaragoza, maximul este așteptat în jurul orei 20:29, iar faza totală ar putea dura aproximativ un minut și 24 de secunde. În Valencia, fenomenul va ajunge la maxim în jurul orei 20:33, iar acoperirea completă a Soarelui va dura aproximativ un minut. La Palma de Mallorca, maximul va fi atins în jurul orei 20:31, iar totalitatea este estimată la un minut și 36 de secunde.

Poziția Soarelui va conta foarte mult în alegerea locului de observație. În A Coruña, astrul se va afla la aproximativ 12 grade deasupra orizontului în momentul maximului. În Burgos, înălțimea va fi de numai aproximativ opt grade, iar mai spre est Soarele va coborî și mai mult. Din acest motiv, relieful sau construcțiile din jur pot bloca vederea chiar dacă localitatea se află în banda de totalitate. Un deal, un munte, o clădire mai înaltă sau un șir de copaci pot ascunde Soarele în cele câteva zeci de secunde în care ar trebui să fie complet acoperit.

Banda de totalitate va atinge și o zonă foarte mică din nord-estul Portugaliei, în apropiere de Rio de Onor și Guadramil. Acolo, faza totală ar putea dura doar câteva secunde, deoarece localitățile se află foarte aproape de marginea traseului. Pentru o experiență mai sigură, astronomii recomandă deplasarea mai adânc în interiorul benzii, în Spania.

Cei care intenționează să călătorească pentru a vedea eclipsa trebuie să verifice coordonatele exacte ale locului ales. Faptul că o provincie, o insulă sau o regiune este traversată de banda de totalitate nu înseamnă automat că toate localitățile din acea zonă vor vedea Soarele acoperit complet. Cel mai potrivit este un teren deschis, cu vedere cât mai joasă și mai liberă spre vest. Prognoza meteo trebuie verificată cât mai aproape de data eclipsei, iar pregătirea unui plan de rezervă poate fi foarte utilă. Datele istorice despre nebulozitate pot ajuta la alegerea unei regiuni, însă nu pot arăta cu exactitate cum va fi vremea în ziua de 12 august 2026.