Vremea se schimbă radical. Cod galben de vânt în 13 județe și și temperaturi de maxim 21 de grade

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), luni, 21 septembrie, între orele 12:00 - 21:00, vântul va avea intensificări în Oltenia, centrul şi sudul Moldovei, Munţii Banatului, jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 80-90 km/h.

Temperaturile ajung la maxim 21 de grade

În acelaşi timp, ANM a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului, răcire accentuată şi ploi moderate cantitativ, valabilă în perioada 21 septembrie ora 10:00 - 24 septembrie ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, luni (21 septembrie), temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, iar marţi (22 septembrie) în Oltenia, local în Muntenia şi la munte. Vor fi viteze în general de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70-80 km/h.

Valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8-12 grade), vremea devenind rece pentru această dată, luni în jumătatea de nord a teritoriului, marţi şi miercuri şi în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 şi 21 de grade, iar cele minimele din nopţile de marţi spre miercuri (22/23 septembrie) şi miercuri spre joi (23/24 septembrie) între 2 şi 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni.

De asemenea, luni în nord, centru, est şi sud-est, apoi şi în rest, vor fi perioade cu averse, temporar însoţite de descărcări electrice. Se vor acumula cantităţi de apă de 10-15 l/mp şi pe arii restrânse de 20-30 l/mp. Din noaptea de luni spre marţi, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 m, trecător vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Cum va fi vremea în București

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 21.09.2026 Ora 10:00 - 22.09.2026 Ora 09:00

Vremea se va menține caldă. Temperatura maximă va fi de 28...30 de grade, iar cea minimă, mai scăzută decât în intervalul precedent, se va situa în jurul valorii de 11 grade. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când vor fi averse slabe (cantități de apă de 1...3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze de până la 40...45 km/h.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 22.09.2026 Ora 09:00 - 23.09.2026 Ora 09:00

Vremea se va răci accentuat. Cerul va avea înnorări și mai ales după-amiaza și seara vor fi averse (cantitate de apă în general de 5...10 l/mp). Vântul va sufla moderat ziua (viteze la rafală de până la 30...40 km/h) și slab noaptea. Temperatura maximă va fi de 18...20 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 23.09.2026 Ora 09:00 - 24.09.2026 Ora 10:00

Vremea va fi rece, mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi temporar noros ziua când vor fi condiții pentru averse slabe (cantități de apă de 1...2 l/mp) și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade, iar cea minimă de 6...9 grade.

În intervalul 21 septembrie, ora 10 - 24 septembrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ.