Ce s-a întâmplat cu moneda națională după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier. Cursul BNR
Ce s-a întâmplat cu moneda națională după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier. Cursul BNR

Vremea se schimbă radical. Cod galben de vânt în 13 județe și și temperaturi de maxim 21 de grade

Vremea
Data publicării:
Data actualizării:
Oameni pe ploaie inquam photos octav ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

Meteorologii au emis, duminică, o atenţionare Cod Galben de intensificări ale vântului, ce vizează, luni, un număr de 13 judeţe.

autor
Lorena Mihăilă

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), luni, 21 septembrie, între orele 12:00 - 21:00, vântul va avea intensificări în Oltenia, centrul şi sudul Moldovei, Munţii Banatului, jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 80-90 km/h.

Atenţionarea Cod Galben este valabilă pentru judeţele: Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mehedinţi, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Bacău, Vrancea, Vaslui şi Galaţi.

Temperaturile ajung la maxim 21 de grade

În acelaşi timp, ANM a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului, răcire accentuată şi ploi moderate cantitativ, valabilă în perioada 21 septembrie ora 10:00 - 24 septembrie ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, luni (21 septembrie), temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, iar marţi (22 septembrie) în Oltenia, local în Muntenia şi la munte. Vor fi viteze în general de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă de 70-80 km/h.

Valorile termice vor scădea accentuat (în medie cu 8-12 grade), vremea devenind rece pentru această dată, luni în jumătatea de nord a teritoriului, marţi şi miercuri şi în cea de sud. În general, maximele termice se vor situa între 14 şi 21 de grade, iar cele minimele din nopţile de marţi spre miercuri (22/23 septembrie) şi miercuri spre joi (23/24 septembrie) între 2 şi 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni.

De asemenea, luni în nord, centru, est şi sud-est, apoi şi în rest, vor fi perioade cu averse, temporar însoţite de descărcări electrice. Se vor acumula cantităţi de apă de 10-15 l/mp şi pe arii restrânse de 20-30 l/mp. Din noaptea de luni spre marţi, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 m, trecător vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. 

Cum va fi vremea în București

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 21.09.2026 Ora 10:00 - 22.09.2026 Ora 09:00

Vremea se va menține caldă. Temperatura maximă va fi de 28...30 de grade, iar cea minimă, mai scăzută decât în intervalul precedent, se va situa în jurul valorii de 11 grade. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea, când vor fi averse slabe (cantități de apă de 1...3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze de până la 40...45 km/h.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 22.09.2026 Ora 09:00 - 23.09.2026 Ora 09:00

Vremea se va răci accentuat. Cerul va avea înnorări și mai ales după-amiaza și seara vor fi averse (cantitate de apă în general de 5...10 l/mp). Vântul va sufla moderat ziua (viteze la rafală de până la 30...40 km/h) și slab noaptea. Temperatura maximă va fi de 18...20 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 23.09.2026 Ora 09:00 - 24.09.2026 Ora 10:00

Vremea va fi rece, mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi temporar noros ziua când vor fi condiții pentru averse slabe (cantități de apă de 1...2 l/mp) și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade, iar cea minimă de 6...9 grade.

În intervalul 21 septembrie, ora 10 - 24 septembrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ.

Mărturia unei românce blocate în infernul din Franța: „A fost foarte mult fum în zonă. Am avut ploaie de cenușă”

Sursa: Agerpres

Etichete: ploaie, cod galben, vant,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ”Regina terenului” a renunțat la baschet pentru modelling
FOTO ”Regina terenului” a renunțat la baschet pentru modelling
Citește și...
Doctor de bine
Semnele care pot indica o urgență ORL. Ce spun medicii despre sângerările nazale și respirație

„Nu mai aud bine dintr-odată!” pe o singură parte. Vorbim de o urgență ORL care nu doare, dar arată suferințele nervilor. Se pot trata doar dacă intervenția e rapidă.

Stiri externe
Un bărbat a stat timp de 20 de ani cu un termomentru în abdomen. Cum l-au descoperit medicii

Un bărbat în vârstă de 32 de ani s-a prezentat la un spital din Wenzhou, în provincia chineză Zhejiang, acuzând dureri abdominale și a descoperit că avea un termometru în organism de două decenii.

Stiri externe
Alertă cu dronă în Republica Moldova. Poliția caută indicii după ce localnicii au raportat o posibilă explozie

Poliţiştii din Orhei şi Călăraşi desfăşoară o amplă operaţiune după ce mai multe persoane au alertat autorităţile din Republica Moldova în legătură cu observarea pe cer a unui obiect asemănător dronei, informează deschide.md.

Recomandări
Stiri Economice
România, pe locul 7 în UE după numărul de taxe, dar penultima la colectare. Câți bani au intrat la buget

România se află pe locul 7 în clasamentul țărilor europene în funcție de numărul de taxe individuale, cu 109 taxe, potrivit datelor din 2024, analizate de Tax Policy Associates. Din nefericire, suntem pe penultimul loc la colectarea lor.

Stiri Politice
Siegfried Mureșan, mesaj după desemnarea oficială ca premier: Nu sting lumina aprinsă de Ilie Bolojan

 Siegfried Mureșan a transmis un mesaj după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care l-a desemnat premier și a anunțat că va continua politicile cabinetului Ilie Bolojan.

Știri Actuale
Resturi de dronă au fost neutralizate de militarii Forțelor Navale în județul Constanța

O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit, duminică dimineață pentru neutralizarea unor resturi de dronă identificate în zona Grindului Chituc, județul Constanța.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Septembrie 2026

02:04:31

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2026

22:20

Alt Text!
Superspeed
S11E04

22:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Marian Iancu a distrus-o pe FCSB după 0-5 împotriva Craiovei: „O ruşine! Echipă de play-out cu jucători aduși la prima strigare”

Sport

Radu Drăgușin, titular ACUM în Fiorentina - Napoli! Duel tare cu Kevin De Bruyne