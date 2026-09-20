Echipați cu saci de gunoi și mănuși, au luat la pas marginile de pădure, parcurile, malurile unor lacuri sau râuri și au strâns deșeurile abandonate în natură.

În Gorj, de exemplu, peste 13.000 de oameni au mers pe Transalpina și în Defileul Jiului. Iar în județul Sibiu, voluntarii au făcut curat în peste 20 de localități.

Un frigider abandonat, scaune sau navete din plastic. Sunt „surprizele” găsite de voluntari pe malul unui lac de lângă Cisnădie. Pentru copii, a fost o aventură.

Cuplu: „Vrem să dăm un exemplu, în primul rând pentru copii, să-i învățăm, trebuie să fie curățenie, unde stai, dacă îți place să fie curat, trebuie să-și întreții. Da, și încă o chestie, puterea exemplului cred că e cea mai bună metodă de a învăța și a arăta mai departe că se poate într-o situație în care teoretic nu se poate”.

Femeie: „Cel mai mult mi-a plăcut ideea de a fi în ajutorul comunității și să fie locul curat. Mi se pare cel mai important că fiecare persoană să strângă după el și să lase curățenie oriunde ar merge. Am observat că nu mai sunt peturi, nu am găsit aproape deloc. Asta înseamnă că programul de strângere a pet-urilor prin SGR funcționează."

Un cuplu l-a adus și pe câinele Oscar. A cărat și el câteva bețe și pungi.

Cuplu: „Ne place să dăm un exemplu. Am vrea ca lumea să facă asta mai des. Poate chiar nu să facă cineva în urma lor, dar dacă tot să ajunge la asta, să fie și oameni care facă asta. Cred că este cel mai simplu mod prin care putem să contribuim la o societate mai bună, mai curată și de ce nu mai potrivită pentru copiii, nu știți, cei care vin în urmă”.

Cei care participă deja de mulți ani spun că sunt tot mai puține deșeuri.

Ligia Anton, coordonator voluntari din județul Sibiu: „Mă bucur foarte tare pentru că, fiind de atâta timp un proiect, chiar am putut să observ că s-a micșorat cantitatea de gunoaie, adică chiar s-a micșorat, aș putea să zic, la 70% din 2011 până în ziua de azi. Proiectul cu peturile și dozele pe care se primesc banii este un mega ajutor, pentru că de obicei găseam peturi, doze, tot felul de ambalaje de băuturi, acum nu le mai găsim, în schimb găsim ambalaje de la cipsuri, semințe, foarte multe mucuri de țigări, nu înțeleg oamenii de ce nu aruncă țigările la coșul special de țigări, mai ales că e și periculos într-o vară secetoasă."

În Gorj, peste 13.000 de oameni au ieșit la curățenie. În parcări, pe Defileul Jiului, voluntarii au găsit haine, încălțăminte și mult gunoi de la picnicuri.

Alexandru Găină profesor voluntar: „Tot felul de plastice, păreau componente de calculatoare, garnituri de la autobuze, tot felul de haine, o pereche de papuci, care era în stare destul de bună, și mult gunoi din ăsta menajer, în urma unui picnic, faci picnic în parcare și apoi lași sticlele și caserolele, tot ce mai ai.”

Și la Târgu Jiu s-au strâns mormane de resturi.

Doar în județul Gorj s-au strâns, într-o singură zi, peste 15.000 de saci cu deșeuri.

Acțiunea a ajuns și în comuna Cernica, de lângă Capitală. Reprezentanții „Let's Do It, Romania” - organizatorii acțiunii - spun că se implică tot mai mulți voluntari.

Valentin Krancevik, board member Let's Do It, Romania!: „Este o mobilizare foarte mare în toată țara Este incredibil că reușim an de an să mobilizăm atât de mulți oameni. Anul acesta trecem pragul de 3 milioane de voluntari mobilizați. ”

„Ziua de Curățenie Națională”, recunoscută prin lege în România, este marcată simultan prin acțiuni de voluntariat în 190 de țări.