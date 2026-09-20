Potrivit IGP, în jurul orei 01:50, Poliţia din Orhei a fost sesizată de un locuitor al satului Berezlogi, care a comunicat că a observat un obiect zburător asemănător unei drone.

La scurt timp, în jurul orei 02:00, Poliţia din Călăraşi a fost sesizată de un locuitor al satului Dereneu care a comunicat că a observat o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie.

Imediat, oamenii legii au intervenit şi au efectuat verificări în zonele indicate.

În urma cercetărilor preliminare şi a examinării terenului, inclusiv în extravilanul localităţilor menţionate, nu au fost depistate fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea vreunui obiect.

Totuşi, poliţiştii continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor şi documentarea cazului, notează sursa citată.

De asemenea, poliţia le recomandă cetăţenilor care observă obiecte zburătoare, explozii sau obiecte suspecte căzute la sol să nu se apropie şi să nu le atingă, ci să anunţe imediat Serviciul 112.