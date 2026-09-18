Planul de Acţiune al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine a fost aprobat de Comisia Europeană (CE), astfel încât exporturile de carcase şi produse vor fi protejate de schema diferenţiată de vaccinare, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, soluţia aprobată protejează şi nu afectează în niciun fel exporturile de carcase şi produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două judeţe din Dobrogea.

Mai mult decât atât, concomitent cu aprobarea planului, ANSVSA a securizat şase pieţe terţe de export în condiţii de vaccinare în schemă completă, prin semnarea de tratate internaţionale cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel şi Libia. În paralel, alte şapte acorduri similare se află în curs de negociere avansată, garantând un spectru larg de debuşee comerciale imediat ce noul statut epidemiologic devine activ.

Documentul strategic elaborat de către experţii Autorităţii din România a fost aprobat, fără modificări, de către toţi cei 27 de reprezentanţi ai statelor-membre ale Uniunii Europene (UE), în Comitetul de specialitate din cadrul CE.

Reprezentanţii ANSVSA subliniază că aprobarea acestui plan reprezintă un pas important pentru reluarea exporturilor de ovine şi caprine din România şi deschide calea către reevaluarea statutului epidemiologic la nivel naţional.

Strategie națională de vaccinare

Astfel, reluarea livrărilor intra-comunitare şi către ţări terţe va fi realizată conform următorului calendar structural: adoptarea unei noi decizii oficiale de către Comisia Europeană; activarea acordurilor comerciale cu statele non-UE; demararea efectivă a campaniei naţionale de vaccinare - implementarea imunizării în teren, operaţiune susţinută direct de Executivul european, care pune la dispoziţia României, cu titlu gratuit, un contingent de 1,3 milioane de doze de vaccin.

Strategia naţională de vaccinare validată de către CE va fi aplicată diferenţiat, în funcţie de nivelul de risc epidemiologic regional.

În acest sens, pentru zona de risc maxim (Judeţele Tulcea şi Constanţa) se va aplica schema completă de imunizare prin administrarea concomitentă a vaccinurilor împotriva Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) şi a Variolei Ovine şi Caprine (VOC). Din această zonă logistică specială, exportul se va realiza exclusiv către statele terţe care acceptă în mod expres importul de pe teritorii unde se practică vaccinarea.

De asemenea, în cazul restului teritoriului naţional, Planul prevede exclusiv vaccinarea împotriva Variolei Ovine şi Caprine (VOC). "Această abordare nuanţată menţine restul ţării cu statutul oficial de "liber de PMR", protejând acordurile comerciale tradiţionale şi livrările de animale din zonele neafectate", menţionează ANSVSA.

Instituţia reiterează faptul că toate cele 1,3 milioane de doze de vaccin obţinute de la forul european vor fi administrate în totalitate gratuit, fără a genera nicio cheltuială pentru crescătorii de animale. Totodată, mecanismele de compensare guvernamentală justă rămân pe deplin active pentru a sprijini fermierii afectaţi direct de focare în procesul de repopulare a exploataţiilor.

Violențele din Piața Victoriei au plecat de la protestul oierilor față de interzicerea exporturilor de ovine

"Până la publicarea noii decizii europene şi începerea oficială a vaccinării, structurile teritoriale (DSVSA), în strânsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, vor intensifica controalele rutiere şi în exploataţii. ANSVSA avertizează ferm că mişcările clandestine de animale şi comerţul ilegal subminează direct eforturile tehnice şi diplomatice şi pot bloca sau amâna adoptarea noii decizii de către Comisia Europeană. Având în vedere identificarea unor dezinformări recurente în spaţiul public, experţii ANSVA recomandă ca informarea pe acest subiect să fie făcută din surse oficiale şi verificate", se arată în comunicat.

Datele oficiale relevă că, în anul 2026, numărul de ovine sacrificate până în acest moment, cu respectarea totală a normelor naţionale şi europene şi pentru protejarea împotriva răspândirii PMR şi VOC, este de aproximativ 19.000, ceea ce reprezintă 0,13% din numărul total estimat de capete de la nivel naţional.

O altă precizare importantă din partea ANSVSA este că Planul de acţiune aprobat, în data de 17 septembrie 2026, de către Comisia Europeană, nu afectează în niciun fel exportul de carcase, lapte sau produse din lapte din România.

Oierii au protestat marţi în Piaţa Victoriei, principalele nemulţumiri fiind legate de gestionarea focarelor pestă sau variolă ovină şi măsurile care duc la sacrificarea animalelor, dar şi de interzicerea exporturilor la oi şi capre din cauza pestei micilor rumegătoare.