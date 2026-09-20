Doctor de bine. Emisiunea integrală din 20 septembrie 2026
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 20 septembrie 2026
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 20 septembrie 2026
Sursa: ProTV
Etichete: ddb,
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 20 septembrie 2026
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 20 septembrie 2026
Sursa: ProTV
Etichete: ddb,
„Nu am chef azi!”, „mă enervați”, „lăsăți-mă în pace!”. Să fii iritat de cei din jur pare normalitatea la delicata vârstă dintre copilărie și maturitate. Dar iritabilitatea în adolescență și pre-adolescență devine principalul simptom al depresiei.
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