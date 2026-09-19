Generalul german Carsten Breuer a fost desemnat sâmbătă preşedinte al Comitetului Militar al NATO, el urmând să-l înlocuiască în această funcţie la jumătatea anului viitor pe amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, a anunţat Ministerul german al Apărării, conform căruia generalul Breuer va avea o "linie clară" cu privire la modul de a face faţă "ameninţării în creştere" din partea Rusiei, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Şefii de Stat Major din ţările membre ale NATO l-au ales astăzi pe inspectorul general al Bundeswehr-ului, generalul Carsten Breuer, în funcţia de viitor preşedinte al Comitetului Militar al NATO", a transmis într-un comunicat Ministerul german al Apărării.

Ales pentru un mandat de trei ani, acest consilier militar al secretarului general al NATO, în prezent Mark Rutte, este în mod tradiţional un european sau un canadian, în timp ce Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) este întotdeauna un american, numit de preşedintele SUA.

La conducerea celei mai înalte instanţe militare a NATO generalul Breuer va avea ca mandat "o linie clară: ameninţarea, provenită în principal din partea Rusiei, este în creştere", a comentat în acelaşi comunicat ministrul german al apărării, Boris Pistorius.

Europenii "vor trebui să se implice şi mai mult în propria lor securitate şi în descurajarea convenţională, în timp ce Statele Unite îşi vor extinde atenţia către alte regiuni", a adăugat el.

Sub presiunea preşedintelui american Donald Trump, care doreşte să axeze resursele militare americane către alte regiuni ale lumii decât Europa, în special pe fondul rivalităţii cu China, mai multe ţări europene, inclusiv Germania, şi-au crescut bugetele militare, iar statele membre ale NATO au acceptat în 2025 obiectivul de a aloca 5% din PIB-ul pentru apărare, urmând să crească astfel acest buget în mod progresiv până în 2035.

Alegerea generalului Breuer este "de asemenea un semn al încrederii faţă de Germania şi o recunoaştere a numeroaselor măsuri întreprinse de Germania pentru a consolida Alianţa", consideră ministrul Boris Pistorius.

Devenită principalul contributor european în ajutorul financiar şi militar pentru Ucraina în războiul cu Rusia, Germania se vede în prima linie în confruntarea cu Moscova, pe care o acuză de numeroase "atacuri hibride", inclusiv acte de spionaj, sabotaj şi atacuri cibernetice.

Tot sâmbătă, fostul preşedinte şi premier rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse şi lider al partidului de guvernământ Rusia Unită, i-a acuzat pe susţinătorii europeni ai Kievului că duc "un război direct împotriva Rusiei" prin sprijinul lor pentru Ucraina.