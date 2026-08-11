Locul din România de unde se va vedea cel mai bine eclipsa de soare din 12 august

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Eclipsa de soare
Foto generata cu AI

Pe 12 august 2026, o eclipsă parțială de Soare va fi vizibilă din România, cu o acoperire maximă de aproximativ 34% în nord-vestul țării, în special în zona orașului Carei și a localităților învecinate.

autor
Mihai Niculescu

Fenomenul va începe în jurul orei 20:20, iar maximul eclipsei va avea loc în preajma apusului Soarelui, între orele 20:45 și 20:48. Durata eclipsei va fi scurtă, de maximum 26 de minute pentru Carei, iar în zonele cu acoperire mai mică, evenimentul va dura chiar mai puțin, explică astronomii de la „Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Cel mai bine eclipsa se va putea observa în cea mai vestică localitate din România, Beba Veche, Timiș, care va avea procentul maxim de acoperire.


Potrivit datelor publicate, cele mai mari procente de acoperire a Soarelui se vor înregistra în:

- Carei – 34,2% (început 20:21, maxim 20:45, apus 20:48)

- Salonta – 33,3% (început 20:23, maxim 20:46, apus 20:49)

- Oradea – 33,2% (început 20:22, maxim 20:45, apus 20:48)

- Marghita – 32,7% (început 20:22, maxim 20:44, apus 20:48)

- Satu Mare – 32,1% (început 20:21, maxim 20:43, apus 20:47)

În schimb, în sudul și estul țării, acoperirea va fi mult mai mică, de sub 5%, iar în unele localități, precum Turnu Măgurele, aceasta va fi de doar 0,6%.

Cum poate fi observată eclipsa în siguranță

Pentru a observa eclipsa, specialiștii recomandă să nu priviți direct Soarele fără protecție. Cel mai sigur mod este să folosiți ochelari de eclipsă certificați sau filtre solare din Mylar, disponibile în magazinele specializate de astronomie. Nu sunt recomandați ochelarii de soare obișnuiți, deoarece nu oferă protecție suficientă.

O altă metodă sigură este metoda proiecției: se proiectează imaginea Soarelui printr-un telescop sau o lunetă pe o foaie albă sau un carton, iar eclipsa poate fi observată pe această suprafață, fără a privi direct prin instrument. Această metodă nu necesită filtre și poate fi folosită în siguranță de mai mulți observatori simultan.

Următoarea eclipsă vizibilă din România

Următoarea eclipsă de Soare vizibilă de pe teritoriul României va avea loc pe 2 august 2027, oferind o nouă oportunitate pentru pasionații de astronomie de a observa acest fenomen spectaculos.

Eclipsa de miercuri este un eveniment astronomic rar, iar în funcție de condițiile meteo, românii din nord-vestul țării vor avea șansa de a vedea cum Luna acoperă o parte din discul Soarelui, chiar în momentul apusului, într-un peisaj memorabil.

Mai este puțin până la eclipsa totală de soare. Ziua se va transforma în noapte în România, însă doar în anumite județe

Sursa: ProTV

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