„Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic”, a transmis Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că intenționează să păstreze „lumina aprinsă” și să facă ordine în administrația statului. „Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român”, a mai scris Mureșan.

Mesajul lui Siegfried Mureșan reia una dintre declarațiile lui Ilie Bolojan de la începutul crizei politice. Mai exact, în aprilie, premierul demis declara: „în cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa vezi că ai niște șoricei, niște șobolani care sunt ca niște rozătoare, care îți rod acele alimente și e foarte plastic, știți? Am aprins becurile”.

Declarațiile lui Ilie Bolojan au fost dur criticate de liderii PSD, mai ales în contextul în care aceștia se pregăteau să-și retragă miniștrii din guvernul acestuia.

El a subliniat că demersul nu este îndreptat împotriva unei persoane sau a unui grup, ci urmărește, potrivit acestuia, ca oamenii care muncesc și respectă regulile să beneficieze de rezultatele muncii lor.

„Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți din România, care muncesc și care merită să beneficieze la maxim de pe urma muncii cinstite pe care o fac”, a transmis Siegfried Mureșan.

Nicușor Dan a semnat sâmbătă decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru, după ce acesta a acceptat nominalizarea făcută joi de șeful statului. Candidatura sa a primit cele mai multe voturi în cadrul consultărilor de la Cotroceni din partea partidelor care îl susțin, respectiv PNL, USR și UDMR.

Decretul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial. Din acel moment, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei Cabinetului.