Este un fenomen astronomic rar, iar autoritățile au luat deja măsuri speciale de siguranță. Și în Spania, interesul este la fel de mare.

Ochelarii speciali pentru eclipsă au dispărut deja din magazine. Iar hotelurile din locurile unde fenomenul poate fi urmărit sunt rezervate deja de multă vreme.

În Islanda, eclipsa totală de Soare va fi vizibilă începând cu ora 20:20, ora României. Este pentru prima dată din 1954 când un asemenea eveniment cosmic se vede din Islanda și este prima eclipsă care poate fi observată din Reykjavík, din iunie 1433 încoace.

Heimir Berg, responsabil informații publice din Snæfellsbær: „Suntem foarte norocoși. Ne aflăm chiar pe traiectoria eclipsei totale, așa că aici vom avea aproximativ două minute și zece secunde de totalitate. Este unul dintre cele mai bune locuri din Islanda și chiar din lume pentru a vedea eclipsa totală.”

În Islanda, cazările sunt ocupate

Nu e de mirare că turiștii au luat cu asalt Islanda. Autoritățile așteaptă să sosească până la 20.000 de vizitatori străini, veniți special pentru acest fenomen, iar hotelurile sunt rezervate de câteva luni.

Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, director Business Iceland: „Este un eveniment care are loc o singură dată în viață, așa că islandezii înțeleg cât de special este și sunt foarte entuziasmați. Toată lumea vorbește despre locul din care va urmări eclipsa. Unii vor sta pur și simplu în grădinile lor, așa cum voi face eu, împreună cu familia mea. Alții vor să fie în mijlocul naturii, pentru a vedea ce se întâmplă, pentru că natura parcă se oprește în loc.”

Turiștii deja numără orele până la eclipsă.

Andrea Martin, turist american: „Este o experiență complet diferită. Este magnifică, extraordinară. Nici nu există cuvinte pentru a o descrie. Așa că am decis să venim cinci ore spre est, până în Islanda, pentru a încerca să vedem eclipsa totală.”

Turiști: „Sunt în oraș pentru eclipsă. Este chiar ziua mea de naștere, așa că m-am gândit că trebuie să vin să văd eclipsa de Soare care are loc chiar de ziua mea.” (...)

„Este un fenomen foarte puternic și primordial. Ni se pare extraordinar și unic. Încercăm să vedem o eclipsă ori de câte ori avem ocazia.”

Mobilizare și în Spania

Câteva mii de kilometri mai la sud, pe insula Tabarca, în Spania, alți turiști se pregătesc pentru spectacolul celest. Cea mai mică insulă locuită a țării va fi unul dintre cele mai bune locuri pentru a urmări eclipsa.

Samuel Díaz, angajat Tabarca Online: „Va arăta spectaculos acolo, mai ales în larg, dar și cerul va fi impresionant. Cred că va fi senin, așa că spectacolul va fi superb.”

Comercianții au epuizat deja stocurile de ochelari speciali pentru eclipsă.

Cristina Lago, coordonator ONCE in A Coruña: „Am cumpărat aproximativ 30 de bucăți și toate cele 30 s-au vândut. În doar două-trei zile, săptămâna trecută, s-au epuizat. Iar astăzi au intrat deja 10 sau 11 oameni, și nici măcar nu este ora 11.”

Eclipsa totală de Soare de mâine va putea fi observată în faza sa maximă din nordul Rusiei, Groenlanda, Islanda și din nordul Spaniei. În România, eclipsa va fi vizibilă doar parțial, în vestul și nord-vestul țării, unde Soarele va fi acoperit în proporție de o treime. Din București, fenomenul nu este vizibil.