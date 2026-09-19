Vor apărea ploi în majoritatea regiunilor, iar la altitudini mari sunt așteptate lapoviță și ninsoare, a declarat meteorologul ANM Alina Șerban, scrie TVR Info.

Weekend cu temperaturi de până la 32 de grade

Sâmbătă și duminică, vremea va fi în general frumoasă, cu multe perioade însorite. Temperaturile maxime vor ajunge la 30–32 de grade în sudul țării, iar duminică și în vest.

Cele mai scăzute maxime, de 24–25 de grade, sunt așteptate în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral. La munte, mai ales în Carpații Meridionali, pot apărea averse după-amiaza și seara.

Temperaturile scad începând de luni

Răcirea va începe luni în vest, nord și centru. În sud și sud-est se vor mai înregistra temperaturi de 28–29 de grade, însă marți și miercuri aerul rece va cuprinde toate regiunile.

După un weekend mai cald decât în mod obișnuit pentru această perioadă, prima parte a săptămânii viitoare va aduce temperaturi sub cele normale, a explicat meteorologul.

Ploile vor apărea în aproape toată țara. La altitudini montane mari, unde temperaturile vor coborî sub zero grade, sunt așteptate și lapoviță și ninsoare.

Nopțile vor deveni reci inclusiv în zonele joase. În estul Transilvaniei, minimele se pot apropia de zero grade și se poate forma brumă.

Bucureștiul va avea până la 30 de grade în weekend

În București, maximele vor ajunge la 29–30 de grade în weekend. Răcirea se va simți mai ales marți și miercuri, când sunt așteptate și ploi, iar temperatura nu va depăși 20–22 de grade.

Vântul se va intensifica în toată țara și va face ca frigul resimțit să fie mai accentuat.

Episodul rece ar urma să dureze în prima parte a săptămânii. Spre weekendul următor, temperaturile ar putea crește ușor, iar ploile se vor împuțina, potrivit Alinei Șerban.