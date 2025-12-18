Crăciunul dincolo de „acasă”: destinații autentice din România care merită descoperite în 2025

De multe ori, când vorbim despre Crăciun, gândul ne duce automat la „acasă”, la familie, la tradițiile pe care le repetăm an de an.

Este firesc — sărbătoarea are o putere afectivă uriașă și, pentru mulți, înseamnă revedere, căldură și confort. Totuși, Crăciunul poate fi și mai mult decât cele câteva zile din calendar. Poate deveni o perioadă de descoperire, în care tradițiile locale, comunitățile și peisajele diferite oferă un alt fel de apropiere de spiritul sărbătorilor.

Destinații de Crăciun în România

România oferă surprinzător de multe astfel de contexte. De la orașe care îmbracă haine festive și atrag vizitatori din toată Europa, până la sate liniștite sau stațiuni unde iarna e mai degrabă despre tihnă decât despre agitație, experiențele sunt variate și profund diferite între ele. Nu există un „mod corect” de a petrece Crăciunul, ci doar locuri care rezonează diferit cu fiecare dintre noi.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Sibiul, care găzduiește anual unul dintre cele mai apreciate târguri de Crăciun la nivel international. Piața Mare se transformă într-un spațiu festiv, cu zeci de căsuțe cu produse locale, spectacole în aer liber, roată panoramică, patinoar și instalații luminoase care dau orașului un aer aparte. Dincolo de atmosfera târgului, Sibiul rămâne o destinație culturală solidă, cu muzee, plimbări prin centrul istoric și o scenă gastronomică variată, ceea ce îl face potrivit pentru familii, cupluri sau grupuri care caută un Crăciun urban, animat și divers.

DESTINATIA ANULUI

La polul opus ca ritm, dar nu ca atractivitate, se află stațiunile balneare. Pentru cei care preferă o abordare mai relaxată a sărbătorilor, Băile Felix oferă un tip de Crăciun diferit, construit în jurul contrastului dintre frigul de afară și apa termală caldă. Stațiunea este cunoscută pentru piscinele exterioare cu apă geotermală, accesibile inclusiv iarna, pentru centrele spa moderne și pentru programele de wellness și recuperare. În perioada sărbătorilor, experiența este completată de Târgul de Crăciun din Băile Felix, unde vizitatorii pot descoperi căsuțe decorate festiv, produse artizanale, preparate tradiționale și activități dedicate familiilor cu copii. Apropierea de Oradea, cu centrul său istoric recent restaurat, adaugă o componentă urbană sejurului și oferă opțiuni suplimentare de explorare.

Shutterstock

Există însă și destinații unde Crăciunul rămâne profund legat de comunitate și tradiție. Județul Covasna este un astfel de exemplu. Aici, Crăciunul este strâns legat de ritmurile naturale ale locului. Vizitatorii pot lua parte la ritualurile de Advent, pot descoperi mofetele și izvoarele minerale pentru care zona este cunoscută sau pot explora trasee ușoare prin pădure, potrivite și în sezonul rece. Covasna se adresează celor care caută o sărbătoare mai introspectivă, fără aglomerație, în care accentul cade pe reconectare și simplitate, dar și celor care vor să trăiască Crăciunul într-un cadru cu totul diferit- cel al reședințelor istorice care oferă o atmosferă intimă și elegantă. Peisajele liniștite și arhitectura cu valoare istorică creează un context potrivit pentru cei care își doresc o experiență de sărbători ancorată în istorie și cultură locală.

Shutterstock

Pentru turiștii atrași de zone mai puțin umblate, Ținutul Buzăului și împrejurimile oferă o perspectivă diferită asupra iernii. În sezonul rece, regiunea capătă un farmec aparte, definit de munți domoli, sate risipite și o liniște care contrastează cu agitația destinațiilor consacrate. Peisajele de iarnă pun în valoare atracții naturale precum Vulcanii Noroioși, Focul Viu de la Terca, așezările rupestre din Munții Buzăului sau trovanții de la Ulmet. Dincolo de aceste obiective, experiența este completată de viața satelor, unde Crăciunul păstrează încă un aer de altădată, cu colindători, seri tihnite și tradiții transmise din generație în generație.

Shutterstock

În unele cazuri, farmecul sărbătorilor vine din combinația dintre loc și gazde. În satul Șimon, din zona Branului, există locuri care construiesc experiența de Crăciun în jurul ideii de familie și ospitalitate, oferind o atmosferă caldă, tradițională, într-un sat de munte aflat la mică distanță de Castelul Bran. Decorul rustic, liniștea locului și accesul la natură definesc sejurul mai mult decât orice program prestabilit.

Shutterstock

Sovata propune un alt tip de echilibru între natură și confort. Stațiunea este cunoscută pentru Lacul Ursu, traseul ușor Drumul Sării și zona de promenadă din jurul Lacului Aluniș, potrivite pentru plimbări liniștite inclusiv iarna. În perioada Crăciunului, Sovata atrage turiști care caută aer curat, peisaje calme și facilități de wellness. În acest context, turiștii regăsesc aici numeroase hoteluri de 4 stele cu oferte speciale de sărbători, care se integrează firesc, oferind camere spațioase, acces rapid la principalele puncte de interes și servicii moderne, fiind o opțiune potrivită pentru un sejur de iarnă relaxant.

Shutterstock

De la târguri de Crăciun vibrante și stațiuni balneare, până la sate izolate, regiuni naturale și castele restaurate, România oferă o varietate impresionantă de experiențe pentru sezonul de iarnă. Destinațiile prezentate sunt doar câteva dintre opțiunile disponibile pentru Crăciunul 2025, iar alegerea depinde, în cele din urmă, de ritmul și dorințele fiecărui turist. Uneori, cel mai frumos Crăciun nu este neapărat cel petrecut „acasă”, ci cel care reușește să creeze un nou sentiment de familiaritate prin descoperire și trăire autentică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













