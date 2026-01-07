Aglomerație pe DN1. Cei care și-au petrecut sărbătorile la munte au stat răbdători în mașini

Cei care și-au petrecut sărbătorile la munte și au ajuns acolo cu mașina s-au înșirat răbdători de Drumul Național 1 pentru întoarcerea acasă. Coloana a avansat lent, dar mai bine decât se așteptau.

Mulți turiști au rămas să mai petreacă în stațiunile de pe Valea Prahovei, unde se anunță un nou val de zăpadă. Traficul s-a aglomerat începând cu Predeal.

Turiștii erau pregătiți să petreacă ziua de Sfântul Ion pe șosea.

Șofer: ”Românului îi place când e aglomerat. Toți știm că e aglomerat, și eu știam că e aglomerat și am zis hai să mergem.”

Când pun în balanță distracția și disconfortul de pe drum, oamenii ajung la concluzia că prima contează mai mult.

Circulația nu s-a blocat, totuși, pentru că alți turiști au preferat să mai rămână la munte. Au schiat ori s-au dat cu sania, deși pe pârtii se văd noroiul și iarba. Unii au și uitat că vacanța s-a încheiat și așteaptă o nouă ninsoare.

Cristina Frențiu, reprezentanta unei pensiuni: ”Cine se duce pentru joi și vineri, să stea în trafic și apoi să se întoarcă înapoi pentru weekend?! Și-au mai prelungit.”

Restaurantele de la marginea pârtiilor din Predeal au fost pline. Mulți au ales meniul zilei, ca să mănânce rapid și să revină la schi.

Anamaria Mehedințean, reprezentanta unui restaurant: ”Ăsta e cel mai căutat, a la carte-ul a stagnat. Toată lumea îl vrea pentru că ne grăbim. Le oferim masa imediat ca să profite de pârtii.”

Și la mare mai zăbovesc turiștii.

Turist: "După sărbătorile astea e bună o relaxare, 3-4 ore la piscină și ieri și încercam și astăzi, iar mâine revenim acasă".

Alții au venit doar pentru o zi. Nu au rezistat să stea acasă în ultima zi de vacanță, mai ales că pe litoral a fost soare. După o plimbare pe faleză, s-au oprit la cherhanale.

Turist: "Un platou cu de toate, icre de știucă, de crap, chifteluțe de peste, apoi ciorbă de pește, storceag și am luat și saramură.”

De joi, 8 ianuarie, vremea se strică la mare. Meteorologii anunță ploi și pe alocuri, chiar ninsoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













